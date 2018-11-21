Бондарчук идет в народ На телеканале ТНТ готовят к премьере комедийный сериал «Год культуры». Нерадивый чиновник из министерства образования Виктор Сычев отправляется работать на кафедру словесности в региональный вуз. Его задача – устранить все недочеты в работе. Что из этого выйдет – расскажет сериал…

– Мы изначально писали главного героя под Федора Бондарчука, никого другого не представляли в роли Сычева, – говорит Вячеслав Дусмухаметов, продюсер сериала. – И когда наконец Федор Сергеевич смог прочитать сценарий и дал свое согласие, мы с облегчением выдохнули. Это гарантия абсолютного попадания в образ, персонаж и характер. Столица и регионы, чиновник и народ – основные конфликты сериала. У нас не было задачи обличить всех негодяев и остановить коррупцию в стране, но мы показываем актуальные проблемы и предлагаем над ними как минимум посмеяться, а как максимум – задуматься…

Кроме Федора Бондарчука в фильме заняты Александр Лыков, Александр Яценко, Риналь Мухаметов, Ольга Медынич и другие известные актеры.

Автор: ИА «Столица»