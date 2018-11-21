Говори, говорю! Актеры театра молодежи «кашей во рту» своего зрителя не потчуют. Потому что владеют эталоном

«Тут мой глаз никто не видел?» – негромко спросил кто-то из актеров театра молодежи у коллег. В ответ все улыбнулись, оценив шутку, хотя и была в ней доля правды. Ведь прозвучала она сразу после упражнения, во время которого требовалось на вдохе максимально напрячь все мышцы, все до единой, и неспешно расслабиться на выдохе.

А потом еще надо было держать «березку» и медленно выдыхать, пока идет счет до 20; повторять слоги «ба, ва, га, да» и так далее, одновременно выполняя упражнение типа «мельница»; глубоко вдохнуть, лежа на спине и подняв ноги, а опускать их неспешно, постепенно выдыхая, пока вслух идет счет – сначала до 15, потом до 25, а потом (для богатырей, как было сказано) и до 35. Вот вы бы смогли растянуть свой выдох на счет 35? А актерам надо уметь. Потому шутки про глаз, конечно, слегка преувеличенно обрисовывают сложность тренинга, в котором участвовали актеры театра, но все же не так уж и далеки были от истины…

Чтобы публику зачаровать

Проводила тренинги замечательный специалист, один из лучших в стране – Марина Гарсия Солано, преподаватель сценической речи в студии МХТ имени Чехова и школе-студии Олега Табакова. В нашем городе она провела четыре дня, и каждый был максимально насыщенным. На ее занятия в театр молодежи приходили даже преподаватели сценречи из Дальневосточного института искусств! Потому что специалист высокой квалификации.

– Сценическая речь – это не просто умение красиво говорить, это гораздо больше. На этих занятиях студенты учатся правильно дышать, говорить долго, держать тембр голоса и многое другое, – объясняет Марина Владимировна. – Просто со временем какие-то навыки забываются, могут возникнуть новые проблемы, поэтому тренинги всегда полезны…

Многие актеры рассказывают: их голоса начинали меняться примерно через полгода после поступления в вуз, когда занятия по сценречи стали приносить плоды. Словно из ниоткуда появлялись объем, широта звучания. И оказывалось, что голосом артист подчас способен передать очень многое, зачаровать публику.

– Что еще нужно актеру, чтобы владеть правильной речью?

– Надо знать правила русского языка, например те же ударения, и уметь справляться с любым текстом, чтобы при необходимости и того же, скажем, Островского спокойно произносить. Словом, говорить качественно и неотличимо от эталонного (а эталонным на сегодня признан московский говор).

– Кстати о говорах. И мы, дальневосточники, тоже имеем свой говорок?

– Конечно. Говор я всегда узнаю, он есть почти у всех, кто не в Москве, – улыбается Марина Владимировна. – Но это как раз самая легко поправимая вещь. Говор ведь не болезнь, а просто особенность произношения. Кстати, не всегда стоит и исправлять его. Замечу, что нет никаких географических особенностей дыхания или состояния голосовых связок, это все ерунда…

– Но есть мнение, что дальневосточники говорят слишком быстро, торопятся.

– Да сегодня вся молодежь спешит, старается не столько говорить, сколько выпалить одним зарядом все слова. У них у всех скороговорка, половину звуков не выговаривают!

Да, проблема «каши во рту» сегодня актуальна во многих театрах, иногда ведь и правда не разобрать, что говорит или поет актер. И хотя, по словам Марины Гарсия Солано, в нашем театре молодежи ситуация весьма приличная, новое руководство коллектива решило, что на лаврах почивать нельзя, и взяло курс на постоянные занятия, тренинги, чтобы всегда держать марку.

Получай удовольствие, и успех тут как тут

– С чего вы начинаете тренинги в театрах?

– С начала, – смеется Марина Владимировна. – Если серьезно, такие занятия рассчитаны не на один день и включают все составляющие предмета: дыхание, звук, дикцию, глоточные упражнения. А уж у кого где слабые места, выясняется в процессе, и с ними работаем отдельно. Я не даю сиюминутных рецептов, я показываю путь, по которому надо идти, чтобы справиться с той или иной проблемой. Но часто случается так, что этот путь для актера становится откровением. Вот тогда я счастлива, что сумела помочь. Ведь голос и все, что с ним связано, подчас дается природой, мамой и папой, а подчас – только старательной и упорной работой. И у каждого индивидуально.

– Правда, что актеры старой школы владеют сценической речью намного лучше современных?

– Не сказала бы. Повторюсь, это очень индивидуально. У кого-то природные данные, его и учить не надо, а кому-то необходимо много трудиться. Важно еще то, что голос и дикция – это то, что надо развивать постоянно.

– То есть сценречь для актера – работа над собой и преодоление себя?

– Да нет, не надо крайностей. Надо, чтобы все было в удовольствие, в радость. Актерство – такая профессия, которая подразумевает получение удовольствия от того, что делаешь. Если это так, то и успех придет…

Работа с Мариной Гарсия Солано была для наших актеров пусть физически трудным, но все же праздником.

– Такие тренинги должны быть постоянными, потому что актеры порой забывают, что их главный инструмент нужно постоянно совершенствовать, держать в форме, – говорит актриса Евгения Серебрянская. – Тренинг дает возможность и узнать что-то новое, и вспомнить то, чему тебя учили в институте. Кроме того, такой педагог просто заражает позитивом, хорошим настроением, мы не как школьники на уроке, а как одна команда работаем. Замечательные эмоции! Я летала все эти дни, пока шли тренинги.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ