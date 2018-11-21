Грипп пока далеко, еще успеете привиться Сезон простуд и их спутников-вирусов в самом разгаре. Как обезопасить себя и своих близких от гриппа и ОРВИ? На этот и другие актуальные вопросы в ходе онлайн-конференции, прошедшей на днях на сайте администрации Приморского края, ответила заведующая краевым центром вакцинопрофилактики Евгения Воробьева.

– Так можно или нельзя делать прививку от гриппа в ноябре?

– Еще раз напомню: вакцинация на сегодняшний день – самая эффективная мера профилактики гриппа. Прививочная кампания начинается в августе-сентябре, и это оптимально, поскольку у привитых есть достаточно времени для формирования стойкого иммунитета. Но и сегодня прививочная кампания продолжается. Сейчас грипп на территории Приморья пока не регистрируется, а заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога. Поэтому, если вы чувствуете себя хорошо, добро пожаловать на вакцинацию от гриппа. Вакцина есть. Не так давно в край пришла очередная дополнительная партия препаратов, и все желающие могут обезопасить и себя, и своих близких от тяжелых форм простудного заболевания.

– Кто имеет право на бесплатные прививки?

– Прививки против гриппа включены в Национальный календарь профилактических прививок. Иммунизации против сезонного гриппа подлежат дети и взрослые из групп высокого риска инфицирования и осложнений: организованные и неорганизованные дети с 6-месячного возраста, школьники, студенты высших и средних учебных заведений, работники образовательных учреждений, медработники, граждане старше 60 лет, прочие группы риска. Благодаря полученной защите все привитые намного легче переносят любые простудные заболевания либо вовсе не болеют.

Обращаться за прививкой нужно в поликлиники по месту жительства. Врачи-педиатры призывают мам и пап прививать своих детей, прививка делается бесплатно.

– Есть ли прогноз, когда в крае ожидается подъем заболеваемости гриппом?

– Начало эпидемического подъема заболеваемости гриппом в Приморье обычно приходится на конец января – начало февраля. Это период особых холодов в крае.

– Если все же человек заболел, как распознать, простуда это или грипп?

– Обычно болезнь начинается внезапно: вирусы типов А и В отличаются исключительно высокой скоростью размножения, поэтому за считаные часы после проникновения вируса в организм поражается слизистая оболочка дыхательных путей. Открывается путь для бактерий, этим грипп особо опасен.

Первые признаки: внезапно высокая температура около 39°, головная боль, боль в горле, в суставах и мышцах, озноб, усталость, недомогание. Позднее присоединяются другие респираторные синдромы: выделения из носа, кашель и так далее.

Большинство людей болеют гриппом всего лишь несколько дней, но некоторые заболевают серьезнее, возможно тяжелое течение болезни, осложнения. Поэтому нужно помнить о простых, но крайне важных мерах личной и общественной профилактики заболеваний.

Если вы заболели, нужно остаться дома и вызвать врача. Это необходимо для предотвращения заражения других и дальнейшего распространения вируса. Самолечение опасно.

Избегайте близкого контакта с заболевшими людьми. При невозможности избежать близкого контакта используйте препараты профилактики (назначит врач), витамины, носите маску при уходе за больным.

Автор: Михаил НЕЩЕДРИН