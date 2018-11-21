В судах как в шелках Как Павел Грудинин сам обеспечил себе стремительный провал

Чередой судебных споров – с бывшей женой, пайщиками, акционерами, СМИ – завершается, по всей видимости, политическая карьера Павла Грудинина, директора совхоза имени Ленина и экс-кандидата в президенты РФ.

Иски и скандалы

Павел Грудинин взошел на российский политический небосвод голубым гигантом – звездой большой и горячей, а сходит с него, пользуясь той же астрономической терминологией, красным карликом. Путь от светила до едва заметного пятнышка занял у него меньше года.

Удивительно, но стремительный провал экс-кандидата в президенты обеспечил себе сам. Амбиции стать политиком всероссийского масштаба столкнулись с тем фактом, что политик – это публичная фигура, к которой приковано внимание общественности и СМИ. А все тайное рано или поздно становится явным.

Подвела Грудинина, конечно, не сама публичность – она послужила всего лишь инструментом. Грудинина подвело несоответствие созданного им образа «народного кандидата» и «красного директора» реальности, в которой этот человек эксплуатирует тот самый народ не хуже прожженных капиталистов и исповедует не коммунистические идеалы, а, скорее, марксистский принцип о том, что нет такого преступления, пойти на которое капитал бы не рискнул ради 300 процентов прибыли.

Сегодня почти вся публичная жизнь Павла Грудинина протекает либо в судах, либо в скандалах. Акционеры ЗАО «Совхоз имени Ленина» подали в Арбитражный суд иск к своему директору на миллиард рублей в счет погашения ущерба. По их мнению, с помощью сомнительных схем он передавал коммерсантам совхозные земли, держал акции в офшорах, а деньги и золото – в иностранных банках (что касается золота: согласно опубликованной Life.ru внутренней банковской выписке Грудинин на момент регистрации его кандидатом в президенты держал в банке UBS Switzerland AG, Швейцария, 5,5 кг драгоценного металла).

Продолжаются споры Павла Грудинина с бывшей женой, касающиеся раздела имущества. Последние шесть лет он жил на две семьи: имел одновременно и законную жену, и гражданскую, и от обеих обзавелся детьми. С официальной женой Грудинин расстался только в июле 2018 года.1

Недавно в эфире ВГТРК состоялось интервью Андрея Малахова с экс-супругой директора совхоза имени Ленина Ириной. Женщина поведала подробности развода. В частности, прозвучала информация о наличии у Грудинина ценных бумаг в зарубежном банке на сумму более 7,5 млрд рублей, скрытых от контрольных органов.2

При этом работники совхоза и их родственники не могут получить от директора положенных по договору квартир. Доведенные до отчаяния люди идут на крайние шаги. Когда судебные приставы пришли выселять семью Лидии Филькиной (в общей сложности члены семьи отдали совхозу более 20 лет), пенсионерка решилась на отчаянный шаг – подожгла себя на глазах у внука. А мужа Лидии, отработавшего почти полтора десятилетия в совхозной котельной, разбил инсульт. Как это соотносится с декларируемой заботой о народе?

Усталость и разочарование

Жители Приморья (так сложилось исторически) симпатизируют политикам с протестной повесткой, особенно если это человек новый, то есть не успевший запятнать себя. На новичков традиционно возлагают большие надежды. Павел Грудинин как раз был такой темной лошадкой. Даже при том, что в ходе президентской кампании экс-кандидат не счел нужным хотя бы раз посетить Приморье (население тут небольшое, чего с ним возиться), он набрал в крае 21 процент голосов. Гораздо больше, чем в родной Московской области (12,8 процента), где его знают намного лучше и где расположен его совхоз.

Вот и жители Приморья, узнав экс-кандидата ближе, почувствовали горечь разочарования. С момента президентских выборов прошло чуть более полугода. Идейный социалист-проповедник на поверку оказался обычным олигархом, которому никто из опрошенных нами приморцев не выказал поддержки. Наоборот, в словах людей сквозил холодок брезгливости и неприятия.

Любовь Романцова, пенсионерка из села Новоникольск, до сих пор не может поверить, что считала Павла Грудинина достойным кандидатом в президенты.

– Поднять себе популярность только на звучном названии «Совхоз имени Ленина» в наше время просто нечестно, – сокрушается Любовь Дмитриевна, принимая корреспондента «В» со скромным, но теплым гостеприимством сельского жителя: чай, абрикосовое варенье, печенье «Топленое молоко». – Меня просто обманули. Это попытка нажиться на нашей ностальгии, на сравнении с тем временем, когда профессия работников совхоза что-то значила, когда к ним относились с уважением и почетом.

Любовь Дмитриевна – одна из тех пенсионеров, кого интересует все, что происходит в мире, России и Приморье. Выписывает газеты, телевизор смотрит «не только ради одного Малахова». Ходит на все выборы и голос свой отдает только после того, как убедится в кандидате. Павел Грудинин жительницу приморского села убедить не смог. Больше всего Любовь Дмитриевну печалит беззащитность людей, работающих на его предприятии.

– Историю Майи Меги слышали? – спрашивает она.

Ну мы-то, конечно, слышали.

– Мать с двумя детьми просто лишают совхозной квартиры в связи со смертью кормильца, – сетует пенсионерка. – Вот отработал человек вместо договоренных 15 лет всего лишь 11, значит, и жилья не положено. И семье его сразу указали: либо выкупайте квартиру, либо освобождайте помещение. И заломили цену аж в 6,5 миллиона рублей. Да если бы у хозяйки были такие деньги, неужто бы она жила сейчас в совхозе? За такую сумму в любом городе можно найти приличную двухкомнатную квартиру с ремонтом. Хоть бы снизили сумму, ведь мужик 11 лет спину на них гнул. Нет же – либо плати, либо уходи. С таким подходом в советское время директор совхоза быстро лишился бы своего поста. В лучшем случае.

Пенсионерка Светлана Мелишенко – наша постоянная читательница из Уссурийска. Женщина активная, бойкая, умеющая отстаивать свою позицию. Мы позвонили Светлане Степановне, чтобы узнать ее мнение по поводу Павла Грудинина. Читательница звонку обрадовалась. Из всей длинной беседы мы хотим привести лишь небольшой ее отрезок.

– Грудинин рассказывает, как хорошо живут люди на его предприятии, но тут же проходят митинги обманутых пайщиков этого совхоза, – удивляется Светлана Степановна. – Забрал все участки у работников совхоза и стал фактически его единоличным владельцем. Основа богатства Грудинина уже давно не сельское хозяйство, а строительство и торговля. Какое отсюда может быть понимание о нуждах народа? Я считаю, что олигарх, который идет на выборы президента от КПРФ, – это тройное лицемерие! И дети его предпочитают работать за границей, имеют там бизнес, недвижимость – в Латвии, Испании, наверняка еще есть и в других странах. А это значит, что он не связывает свое будущее со страной. И чем он отличается от других олигархов?

Менеджер из Владивостока Виталий Павлов, которому корреспондент «В» решил задать вопрос прямо на улице, говорит, что раскусил Павла Грудинина уже на старте его избирательной кампании.

– Популярность КПРФ падает, вот они и решили ее как-то реанимировать, выдвинув кандидатом в президенты предпринимателя, – говорит Виталий. – А что за этим человеком стоит, никто и не знал. Красивое название «Совхоз имени Ленина»? Или расхожее определение «красный директор»? То, что творится в самом совхозе, не характеризует Грудинина ни как талантливого директора, ни как убежденного «красного». Социализм для него – пшик, слово, брошенное на ветер. Работники там, по сути, не защищены от произвола и бюрократических проволочек. Малейшая оплошность – и сразу наказание. Да еще и многочисленные истории с обманом работников, с подделкой их подписей для получения земельных паев, с постоянными судами.

По мнению Виталия, «директор совхоза» – это просто запись в трудовой книжке Грудинина.

– Деньги же он давно зарабатывает тем, что продает совхозные земли под застройку высотными домами и торговыми центрами, – считает Виталий. – А потом еще отмывает их за границей через офшорные компании. То есть он еще и не платит налогов в России. Грудинин – это яркий говорун, и вся его критика в адрес нынешнего руководства – чистой воды рекламный ход. Сейчас это очень приветствуется на Западе. А он, видимо, туда и метит, учитывая, что его сыновья уже обзавелись там семейными домиками, виллами и прочим добром.

Директор филиала сети по производству строительных материалов во Владивостоке Денис Абакумов, который помогал нашей редакции во время ремонта здания, при упоминании имени Грудинина тяжело вздыхает.

– Глубокое и неприятное разочарование – вот что оставляет Грудинин после себя, – констатирует Денис. – Знаете, как иногда бывает: прочитал интересную книжку, проникся умными идеями, красивыми фразами, а автор ее потом оказался пустым и неприятным человеком, который в жизни делал все ровно наоборот. Так же и Павел Грудинин. Поначалу он импонировал мне тем, что сочетал предпринимательскую жилку с социальными идеями. Он как бы показывал, что это в принципе возможно, что это не утопия. Но оказался совсем не тем человеком, которому следует эти идеи пропагандировать. Вроде бы и предприниматель, но нажил имущество в лихие 90-е весьма сомнительным путем, каким наживались первые капиталы всех сегодняшних олигархов. На словах социалист, а на деле – судебные тяжбы с работниками собственного предприятия, сотни исков, выкинутые из квартир семьи. Даже если по закону он может выселить семью с двумя детьми из дома, то чисто по-человечески это делать нехорошо. И где же здесь гуманизм?

Социализм? Все эти громкие фразы, красивые слова остаются только словами, не подкрепленными реальным делом. Значит, перед нами очередной говорун, который учит, как надо жить, а сам живет по-другому.

Результатом президентской кампании Павла Грудинина стал оглушительный провал как надежд партии, так и собственных ожиданий. Избирателя уже не проведешь сладкими речами, утопическими пасторалями, обещаниями светлого будущего. Тем более если за ними торчат уши личных политических амбиций.

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1 life.ru/t/расследования/1095480/shviedskiie_standarty_kak_paviel_ghrudinin_zhiviot_na_dvie_siemi

2 life.ru/t/расследования/1088462/ighry_so_schietami_kak_ghrudinin_trizhdy_sovral_o_svoikh_zaghranichnykh_vkladakh

Автор: Михаил НЕЩЕДРИН