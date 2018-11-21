1992-й Чешется и болит? Это капитализм прорастает...

Три десятилетия – это без малого треть века. Даже подумать страшно, сколько всего прожито и пережито. Да вы, верные наши читатели, и сами все помните. А если кто-то что-то забыл, давайте вспоминать вместе. Интересно же!

Двигаясь навстречу 30-летнему юбилею газеты «Владивосток», мы продолжаем публиковать фотохроники из нашего архива. 1989-й, 1990-й, 1991-й уже скрылись за поворотом (см. номера «В» за 12 сентября, 17 октября, 7 ноября). Что там дальше?

1992-й. Это был год кризиса. В нем собралось все, что потом мы называли и «отрыжкой перестройки», и «диким рынком», и «ростками будущего капитализма». Год накопления первоначальных капиталов, год перед переломом 1993-го, год растерянности…

Союза уже нет, но деньги еще советские. Специальным указом Ельцина разрешено торговать где угодно и чем угодно. Вот барахолка на «Школьной», вот первые челночники и первые «кооперативные» продукты.

А вот раздача гуманитарной помощи из Японии (многие, кому за 40, наверняка помнят эти пакеты с красным кругом). Вот криминальные ловкачи из племени «кручу-верчу, обмануть хочу», вот первые пробки из иномарок, внезапно заполонивших дороги Владивостока. Вот страшное для мирного города слово «разминирование», а еще у всех на слуху слово «арсенал»…

Сложный был год, нервный. Впереди ждали нас и перебои с пенсиями, и бесконечные митинги протеста всех против всех, и МММ, и много чего. Но жили же! Улыбались, дружили народами, влюблялись, свадьбы играли, праздники праздновали, растили детей. А дети – те были просто счастливыми. Они не знали еще, что их поколение окажется самым малочисленным со времен войны…

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ