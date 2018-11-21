Зиму Владивосток переживет с новой снегоуборочной техникой «Аномально снежные» прогнозы синоптиков на грядущий декабрь приморская столица встречает во всеоружии. На днях завершился муниципальный аукцион по закупке спецтехники в лизинг. Автопарк МБУ «Содержание городских территорий» пополнят 35 спецмашин и 24 единицы навесного и рабочего оборудования.

Контракт на поставку снегоуборочной техники заключен с АО «Сбербанк линзинг», информирует пресс-служба администрации города. На ее закупку из городского бюджета выделено более 232 млн рублей. Важное требование к закупаемой технике: она должна быть выпущена не ранее 2018 года.

Планируется, что до конца года дорожники получат в свое распоряжение новые универсальные и фронтальные погрузчики, тракторы с дорожными щетками, автогрейдеры, комбинированные машины для распределения жидких и твердых реагентов. В списке дополнительного оборудования навесные снегоуборочные машины и снегоочистительные механизмы, щетки, отвалы для снега.

Напомним, что зимой дорожным службам предстоит убирать от снега и наледи более 730 километров дорог – это около 1000 улиц. В уборке города от снега планируется задействовать более 130 единиц техники. Для обработки проезжей части и тротуаров заготовлено необходимое количество песко-соляной смеси. Готова к работе в зимний период и установка для приготовления жидких реагентов. Только на ноябрь – декабрь предусмотрено 1500 кубометров жидкого реагента и 7500 тонн песко-соляной смеси.

Автор: Отдел новостей «В»