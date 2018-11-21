Ниже цены – выше спрос Городская социальная программа стала настоящим подспорьем для многих владивостокцев

Оранжевые ценники – знак самой выгодной цены – постоянные клиенты магазинов, откликнувшихся на социальную инициативу администрации приморской столицы, находят быстро. Социальная программа «Город для людей» гарантирует экономию при покупке продуктов и уже хорошо известна многим горожанам и гостям Владивостока.

– Я знаю про программу «Город для людей» и стараюсь покупать в тех магазинах, где она работает, – подтверждает покупатель одного из таких магазинов Светлана Залузная. – Я пенсионерка, и для меня это важно. Сразу обращаю внимание на оранжевые ценники, ведь там значительно дешевле, а продукт тот же самый. Всегда беру молоко, например. То же самое молоко в других местах дороже. Это замечательно и мне очень помогает. Правда, очень бы хотелось, чтобы расширили ассортимент.

Большой популярностью среди покупателей пользуются молоко по 48 рублей за один литр, сосиски по 88,90, а также другие мясные продукты, растительное масло, крупы, консервы, чай и даже сладости по сниженным ценам. При этом важно, что делать покупки в сети социальных магазинов может любой желающий, независимо от возраста и социального положения, подчеркивают в пресс-службе администрации города.

– Я бедный студент, и для меня самое главное – это цена, – улыбается девушка по имени Анна. – Меня устраивают эти продукты и по качеству, и по цене, поэтому я постоянно пользуюсь возможностью, которую дает эта программа.

Сегодня в городской программе по социальной поддержке населения участвуют 13 магазинов сети супермаркетов «Реми», 24 магазина «Мельница» ИП Бобыкина и розничный отдел ИП Касенковой, расположенный на универсальном розничном рынке на улице Прапорщика Комарова, 32.

Напомним, что администрация Владивостока принимает активные меры по снижению цен на продукты питания первой необходимости. Впервые программа «Город для людей» начала работу в 2009 году, став одним из эффективных направлений социальной поддержки населения.

На заметку

Магазины «Мельница» располагаются по адресам: ул. Сабанеева, 15в; ул. Прапорщика Комарова, 32; ул. Пихтовая, 4а; ул. Нейбута, 67; ул. Магнитогорская, 11; ул. 4-я Круговая, 14а; ул. Калинина, 273; ул. Луговая, 22–26/223; ул. Фадеева, 4б; ул. Героев Хасана, 12; ул. Нейбута, 85б; проспект Острякова, 13; ул. Карбышева, 11; ул. Иртышская, 17; Народный проспект, 9; ул. Некрасовская, 69; ул. Анны Щетининой, 9; ул. Мичуринская, 5; ул. Терешковой, 21; проспект 100 лет Владивостоку, 105, стр. 4; ул. Чапаева, 24а; ул. Адмирала Юмашева, 2в; ул. Ульяновская, 4а; ул. Ладыгина, 7.

Адресный список супермаркетов «Реми»: ул. Деревенская, 14а; пр-т «Красного знамени», 57; ул. Шуйская, 23а (в районе автовокзала); ул. Адмирала Юмашева, 14г; ул. Волгоградская, 20; ул. Борисенко, 35, корп. 3; ул. Героев Хасана, 4; ул. Русская, 85а (ТЦ «Аврора»); ул. Хабаровская, 9; ул. Ильичева, 11а; ул. Фирсова, 3; ул. Шилкинская, 10а; ул. Вилкова, 5; ул. Калинина, 230.

Автор: Михаил НЕЩЕДРИН