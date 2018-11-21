Дали детсаду миллион… Театральный комплекс, школа наставничества, проект для особенных детей и другие интересные и креативные замыслы – вот на что школы, детсады и детские центры приморской столицы используют миллионные гранты от муниципалитета.

Владивосток – единственный город в Приморье, где учреждения образования на конкурсной основе получают по миллиону рублей на развитие. В 2018 году такие гранты получили 10 школ, пять детских садов и три учреждения дополнительного образования. И уже начали внедрять свои образовательные проекты.

Среди победителей этого года – школы № 2, 3, 6, 16, 17, 25, 32, 60, 77, 80, дошкольные образовательные учреждения № 27, 29, 30, 39 и 172, учреждение дополнительного образования Центринформ, детско-юношеский центр имени Баневура и городской Дворец детского творчества.

Деньги всем учреждениям выделены на условиях конкурса, который уже много лет проводится во Владивостоке, уточняет пресс-служба администрации города. К примеру, Дворец детского творчества предложил проект под названием «Зажги свою звезду!» и создание театрально-концертного комплекса. Школа № 77 на грант предлагает организовать школу наставничества. А детский сад № 39 представил на суд жюри проект «Маленькая территория больших возможностей». В его рамках педагоги готовы оказать содействие в социализации особенных детей дошкольного возраста, не посещающих образовательное учреждение.

Деньги выделяются из бюджета города. Отметим, что в этом году суммы грантов были увеличены. Среди критериев конкурсного отбора – создание условий для сохранения здоровья детей, обеспечение качественного образования, эффективное использование современных образовательных технологий, создание условий для оказания бесплатных дополнительных услуг детям. Руководители учреждений подают документы в конкурсную комиссию, затем все участники конкурса представляют комиссии свои образовательные проекты в форме презентаций.

Победа в таких конкурсах, с одной стороны, стимулирует учреждения внедрять новые программы, инновации, разнообразить процесс обучения, увлекать детей, с другой – это хорошее подспорье для обновления устаревшей материально-технической базы.

Автор: Отдел новостей «В»