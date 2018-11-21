Предложи стоящее дело, а город поможет Как общественникам получить финансовую поддержку от администрации Владивостока

Уже несколько лет власти приморской столицы материально поддерживают некоммерческие общественные организации и объединения, действующие в городе. Деньги от муниципалитета они тратят на осуществление полезных для горожан проектов и проведение мероприятий, а также на возмещение затрат по коммунальным платежам, арендной плате, обслуживанию автотранспорта для перевозки инвалидов и другие необходимые расходы. В следующем году эта позитивная практика будет продолжена.

На минувшей неделе сотрудники управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока провели для общественников специальный расширенный семинар, посвященный как раз этой теме, информирует пресс-служба мэрии.

– В рамках семинара мы рассказали о том, как стать получателем финансовой поддержки от администрации города, какие виды поддержки возможны, как правильно оформить заявку на конкурсный отбор. Всем, кто не смог принять участие в семинаре, мы готовы давать консультации. Всегда ответим на все вопросы общественников и с радостью ждем новые организации с их проектами и мероприятиями, – подчеркнули специалисты управления.

Аренда и коммуналка – за счет бюджета

Одной из самых востребованных программ поддержки общественных организаций является выделение субсидий. На эти средства общественники могут компенсировать затраты по коммунальным платежам, арендной плате, созданию и обслуживанию интернет-сайтов, содержанию автомобилей с электроподъемниками, приобретению и установке приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии и теплоэнергии, а также на установку и обслуживание систем пожарной безопасности.

В 2018 году по итогам конкурсного отбора получателями данного вида поддержки стали 20 общественных некоммерческих объединений Владивостока. В их числе – общества инвалидов всех пяти районов города, общество инвалидов-спинальников «Ковчег», общества слепых и глухих, «Спортивный Владос», «Благое дело», городской Совет ветеранов, организация инвалидов войны в Афганистане, Союз садоводов, Совет многодетных родителей, центр дополнительного образования детей «Чайка» и другие.

Умеем многое, научим и вас

Также по итогам конкурсного отбора в этом году 10 общественных организаций получили финансовую поддержку на реализацию социальных проектов. Многие из мероприятий уже проведены, другие проекты продолжают активно реализовываться и сейчас, а некоторые, если можно так выразиться, получили стационарную прописку.

– К примеру, результат одного из проектов можно наблюдать на Спутнике. Здесь в районе частного сектора благодаря гранту от администрации города территориальное общественное самоуправление «Спутник Владивостока» установило детскую спортивно-игровую площадку, о которой давно мечтали местные жители, – рассказывают в управлении по исполнению программ по поддержке населения.

Кроме того, на средства финансовой поддержки от мэрии во Владивостоке уже проведены праздник Сабантуй и Сорочинская ярмарка, серия лекций для садоводов и огородников и мероприятия патриотической направленности. Продолжается работа кружка для детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов «Первые шаги в радиоэлектронике», проводятся занятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, оказание помощи и поддержки ветеранам и пожилым людям. Также реализован проект по обучению водительскому мастерству инвалидов 1-й и 2-й групп.

Один из интересных подобных проектов осуществляет общественная организация инвалидов войны в Афганистане, инвалидов локальных войн и военных конфликтов. Активисты организации обучают обработке древесины людей с ограниченными возможностями здоровья, участников боевых действий и членов их семей.

– В программе учебного курса предусмотрены как теоретические, так и практические занятия. За счет средств субсидии была оборудована мастерская, где и проводятся занятия. Всего в рамках проекта запланировано обучить мастерству обработки древесины не менее 12 человек, – отмечают специалисты управления.

Исключительно для города и горожан

В 2019 году общественники также смогут получить гранты до 150 тысяч рублей на реализацию собственных добрых дел. Для этого необходимо разработать проект социально значимого для города и его жителей мероприятия и подать заявку на участие в конкурсном отборе. Прием заявок уже идет, он продлится по 17 декабря.

– Проекты, которые претендуют на финансовую поддержку от мэрии, должны быть направлены на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства, социальную адаптацию инвалидов и их семей, повышение качества жизни людей пожилого возраста, патриотическое воспитание, пропаганду здорового образа жизни и другие социально значимые направления, – поясняют в управлении.

Заявки от конкурсантов принимаются по адресу: улица Ильичева, 15, каб. 15 и 38.

Время приема: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу – с 10.00 до 16.00. Перерыв – с 13.00 до 13.45.

Задать все интересующие вопросы можно по телефонам: 2614-397, 2614-089, 2614-470.

Внимание! О времени приема заявок на получение субсидий на возмещение затрат по коммунальным и другим платежам управление сообщит дополнительно.

Автор: Михаил НЕЩЕДРИН