«А помнишь, Олег Николаевич, как мы начинали?» Преображение встретило врио губернатора Приморья не только как руководителя региона, но и как старого друга

Жители приморского поселка Преображение – давние друзья и подписчики «В». Поэтому после рабочего визита врио губернатора Олега Кожемяко, которого они хорошо помнят как бывшего руководителя местного рыболовецкого предприятия, а особенно после того, как начали ремонтировать злосчастный мост, уже давно грозивший отрезать поселок от Большой земли, стали звонить в редакцию, делились впечатлениями и эмоциями.

Встреча с населением Преображения состоялась в местном Доме культуры. Поговорить за жизнь с главой региона собралось, наверное, все взрослое население поселка. Приехали даже делегаты из других населенных пунктов района. Интерес к визиту врио губернатора был неподдельный. Как сказал корреспонденту «В» один из местных жителей: «Потому что до Кожемяко нас никто не слышал и слушать не хотел».

Не терплю, когда врут!

– Жителей поселка предупредили о приезде Олега Николаевича. Все, конечно, ждали, что он приедет с эскортом машин, но врио губернатора приехал на своем джипе и даже без охраны. От такой неожиданности мы даже потеряли дар речи. Вместе с ним прикатил глава нашего района Юрий Мосальский и еще какие-то люди, вроде бы связанные с дорожным строительством. Кожемяко сразу поехал осматривать мост через речку Соколовку.

Это наша самая главная беда. Мы каждую весну и осень боимся, что мост снесет и тогда Преображение окажется отрезанным от Большой земли. Олег Николаевич удивился, увидев, в каком плачевном состоянии находится деревянная переправа. Сказал, что деньги на ремонт моста есть и проект нового моста есть, но почему-то никто этой проблемой не озадачивался. Один из прибывших с ним чиновников попытался что-то сказать в оправдание, но Кожемяко его резко остановил: «Я не потерплю, когда мне врут», – рассказывала «В» наша подписчица из Преображения.

По словам местных жителей, разговор с чиновниками был жестким, но случайным наблюдателям понравилась прямолинейность Кожемяко. После нагоняя врио губернатора работа по ремонту моста через речку Соколовку буквально закипела. Активно началась отсыпка перемычки для временной переправы. Строители будут отсыпать грунт с двух противоположных берегов, в центре проложат железобетонные плиты либо пролет моста из металла. Чтобы не нарушать экологию, речка не будет полностью перекрываться дамбой. После установки временной перемычки старый мост полностью демонтируют, и только тогда начнется возведение нового моста...

Будем вам корова, будет мотоблок!

Светлана Талдина, многодетная мать из села Оленевод-2, обратилась к Олегу Кожемяко с рабочей инициативой. Они с мужем недавно оформили дальневосточный гектар, но для его обработки необходим мини-трактор либо мотоблок. Иначе им не справиться с корневищами. По словам женщины, если бы «в нагрузку» к бесплатному земельному участку выдавали какую-нибудь сельскохозяйственную технику или живность, к примеру корову, то землепользователи были бы крепче привязаны к своему хозяйству и не задумывались о смене места жительства, например, о переезде в город. К дельному предложению Светланы Геннадьевны врио губернатора отнесся с интересом. Действительно, земледельцам надо помогать, особенно начинающим. Забегая вперед, скажем, что после визита в Преображение, когда уже смеркалось, Кожемяко заехал в гости к семейству Талдиных, чтобы посмотреть, как они живут. Заехал не один, а с главой Лазовского района Юрием Мосальским и чиновниками районной администрации. Правда, от главной дороги до деревянного дома Талдиных гостям пришлось добираться пешком, поскольку казенный микроавтобус не смог преодолеть раскисшую грунтовку.

Узнав, что единственную дорогу уничтожили лесовозы и водители тяжелых машин даже не думают ее восстанавливать, Кожемяко распорядился исправить ситуацию. И уже на следующий день была организована подсыпка убитой грунтовки скальником. Кстати, районный отдел соцзащиты населения выделил многодетной семье 50 тысяч рублей на приобретение сельхозтехники.

Хозяева гостям были рады. Светлана выставила на стол мед, молоко и ароматный хлеб домашней выпечки. Гостям угощение понравилось.

Если что, звоните, помогу

О проблемах земледельцев Лазовского района на встрече с Олегом Кожемяко рассказала и Светлана Василаки, фермер из села Беневского. Специализация ее хозяйства – картофель, бахчевые, арбузы и мед, в том числе и редкий деморфантовый, собираемый один раз в четыре года.

– Урожаи у нас хорошие, грех жаловаться, если нет наводнения. Только сбыта продукции тоже нет. Наш картофель лучше китайского, но его не берут ни школы, ни детские сады, говорят, что у них есть разнарядка от вышестоящего начальства. Да, наш картофель немного дороже китайского, но он не гниет и не чернеет, потому как выращен без применения химических удобрений. И отходов с него меньше. Мне об этом рассказывали повара детского сада и школы. Нас упрекают высокой ценой на сельхозпродукцию, но никто не задумывается о наших расходах, прежде всего транспортных, которые мы несем, прежде чем эта продукция появится на прилавке. И эта проблема не только моя, а всего приморского крестьянства. В магазинах продается привозной башкирский мед, а мы не можем продать мед прошлогоднего сбора. Посредники не берут! Ко всему, повсеместно вырубается медоносное дерево липа, и никакой управы на этих варваров нет, – возмущалась Светлана Василаки.

Врио губернатора фермера поддержал: действительно, надо со сбытом помогать местным сельхозпроизводителям, особенно сейчас, когда в стране продвигается политика импортозамещения товаров, в том числе и продовольствия. Но особенно главу региона возмутило уничтожение липы. Он пообещал разобраться с данной проблемой и еще оставил Василаки номер своего мобильного телефона: «Если что, звоните, не стесняйтесь. В следующий раз буду в районе, непременно к вам заеду».

Держался за местные кадры

После общения с жителями Преображения в Доме культуры врио губернатора встретился со старожилами поселка и ветеранами труда. Почти все они когда-то работали на Преображенской базе тралового флота. И буквально каждого из них Олег Николаевич знал по имени-отчеству, что очень порадовало присутствующих. Высокого гостя потчевали чаем с пирогами. В непринужденной домашней обстановке ветераны вспоминали, как ходили в моря, какие были уловы. Конечно, они рассказали о плохой работе ЖКХ в поселке, об отсутствии дров у жителей частного сектора, об убитых дорогах района, о введении лимита на электроэнергию. Отдельной темой беседы по душам было здравоохранение поселка. Вроде бы и больница есть, и оснащение медицинское на должном уровне, особенно в последнее время, а специалистов не хватает, потому что нет жилья. Как следствие, граждане со своими болячками вынуждены лечиться в Находке или во Владивостоке. И в то же время ветераны ничего не просили у главы региона, они были рады, что Олег Николаевич их навестил.

– Когда Кожемяко руководил базой, он много внимания уделял работе с молодежью, ветеранам поселка. Детские площадки в Преображении – это его заслуга, их устанавливала наша молодежь. И воздушная линия из краевого центра в Преображение появилась благодаря Олегу Николаевичу и БТФ. Люди это не забыли. Когда самолет впервые приземлился на нашем аэродроме, это был праздник для всего района. Раньше мы добирались из Владивостока в поселок полдня. А сейчас сел на самолет – и через 50 минут ты уже дома. И сегодня асфальт на Сергеевском перевале появился тоже после того, как Кожемяко прищучил дорожников. И это еще мягко сказано. Асфальт, правда, не везде положили, но лиха беда начало, – рассказал «В» старожил поселка.

Кстати, как стало известно «В», дорожные рабочие признались местным жителям: сейчас они стали работать по-другому, им наконец-то начали платить деньги, причем регулярно.

С ветераном БТФ солидарен и его друг, тоже ветеран труда, с которым они когда-то вместе ходили в моря:

– Я помню, как Кожемяко избавил ПБТФ от хлама, продав пришедшие в негодность ржавые посудины, купив на вырученные деньги новые, более экономичные суда. Они не дали базе упасть ниже плинтуса. И мы выжили. Кожемяко упрекали, что он, дескать, продал плавбазу «Всеволод Сибирцев», но тогда это было правильное решение. В то время мы бы не потянули обслуживание этой громадины. А так и суда строили, и завод перерабатывающий, и орудия лова производили, и звероферме в Валентине помогали. При Олеге Николаевиче наши мужчины могли быть уверены, что без работы не останутся. И зарплата будет не сезонная, а круглогодичная и достойная. Если у тебя нет морской специальности, база выучит и трудоустроит. Он держался за местные кадры, и люди ему доверяли.

Во время визита в Преображение врио губернатора посетил школу и технический колледж, который открывали, когда он руководил БТФ. В колледже Олег Николаевич осмотрел классы, где готовят автомехаников и поваров. И еще заглянул на кухню, где его поразили морально и физически устаревшие электрические печки, на которых готовят пищу. Выслушав просьбы педагогического коллектива, Кожемяко пообещал посодействовать с приобретением нового оборудования для классов и кухни. Он также пообещал помочь с организацией сдачи экзаменов выпускниками колледжа на получение водительского удостоверения в Преображении, а не в Находке, как это сейчас происходит. И эта помощь была бы как нельзя кстати. До Находки путь неблизкий, а в колледже учатся ребята в основном из малоимущих семей.

Когда верстался номер.

Медперсонал Преображенской больницы сообщил «В», что их лечебное учреждение получило новую медтехнику, в том числе флюорограф, который они долго ждали и который появился благодаря содействию врио губернатора.

Автор: Сергей КОЖИН