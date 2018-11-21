Не навел за собой порядок? Заплати в казну Не восстановленное после проведения земляных работ благоустройство на улице Станюковича, 2 обойдется нерадивым копателям в 80 тысяч рублей. Такой штраф был выписан частной организации районной административной комиссией.

Рейды по контролю за соблюдением гражданами и организациями всех форм собственности требований к благоустройству городских территорий специалисты отдела по исполнению административного законодательства администрации Владивостока проводят ежедневно во всех районах, информирует пресс-служба мэрии. Так, только за невосстановленное благоустройство после проведения земляных работ в этом году оштрафованы десятки физических, должностных лиц и компаний. К административной ответственности привлечены организации, бросившие после своих раскопок участки на улице Можжевеловой, 16а, Девятой, 7, Сафонова, 7, Талалихина, 3, 8, и 10, Калинина, 107–109, на участке от Интернациональной, 62 до Калинина, 55 и по другим адресам.

Как пояснили в административной комиссии Фрунзенского района, компания, оставившая после земляных работ беспорядок на Станюковича, 2, обязана не только заплатить штраф, но и оперативно восстановить разрушенное асфальтовое покрытие.

Напомним, что по краевому закону за подобное правонарушение предусмотрены штрафы: для граждан – от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч, для юридических – до 100 тысяч рублей.

Автор: Отдел новостей «В»