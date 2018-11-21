Культурное наследие очистят от пыли времен Реставрация стелы, установленной на проспекте «Красного знамени», 97 и являющейся объектом культурного наследия, будет проведена в следующем году в рамках муниципальной программы «Культура Владивостока». Памятный знак указывает, что ровно сто лет назад, с 1919-го по 1922-й, на этом месте стоял дом, где находилась конспиративная квартира Владивостокского подпольного комитета РКП(б).

Восстановить полуразрушенный памятник, как уточняет пресс-служба мэрии, просили местные жители. В этом году было проведено его техническое обследование, составлена проектная документация на реставрацию, которая начнется весной, с наступлением тепла.

Всего в 2019 году управлением культуры администрации города запланированы реставрационные производственные работы по сохранению 38 памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности. Они пройдут с апреля по октябрь.

Отметим, что подобные работы включают в себя уборку и очистку памятников от грязи и пыли, при этом используются химический и механический методы очистки. Сначала при помощи специального водного моющего состава точечно удаляются загрязнения, а затем производится помывка всего монумента – грязь удаляется водой с помощью специального оборудования. Помывка осуществляется машинами и механизмами в зависимости от высоты памятника.

Все реставрационные работы будут выполнены на средства, предусмотренные в бюджете города на следующий год.

Автор: Отдел новостей «В»