Субботник в тайге – традиция заботливых хозяев В поселке Горнотаежном появилась «Аллея газовиков»

Традиционный осенний субботник провели в конце октября работники приморского филиала ООО «Газпром трансгаз Томск» в дендрарии Горнотаежной станции имени академика В. Л. Комарова. Газовики трудились на высаженной ранее ими пихтовой аллее.

Два с половиной десятка специалистов газотранспортного предприятия в фирменных спецовках делали обрезку деревьев, собирали сухостой и жухлую листву, чистили дорожку длиной порядка двух километров. Кроме того, они подготовили места под новые посадки сосны европейской – интродуцента в дендрарии (интродуцент – новый для данного региона вид растений, преднамеренно переселенный человеком из естественного ареала в другое место обитания. – Прим. ред.).

В мае этого года сотрудники компании «Газпром трансгаз Томск» заложили на территории дендрария «Аллею газовиков», которая с каждым экологическим субботником становится все длиннее. Пихтовая аллея, протяженность которой сначала составила около километра, расположилась на подъеме к наивысшей точке дендрария. Первые 200 годовалых саженцев пихты были выкопаны из охранной зоны газотранспортной системы «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», одного из ключевых объектов Восточной газовой программы, которую реализует ПАО «Газпром». Эти саженцы и стали основой «Аллеи газовиков», которая теперь стараниями сотрудников Приморского ЛПУМГ увеличилась еще почти на километр.

– Наши сотрудники уже третий год работают с дендрарием, – пояснила корреспонденту «В» инженер по охране окружающей среды Приморского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Томск» Лариса Титкова. – Мы приезжаем на этот участок Уссурийской тайги весной и осенью. Трудимся на подъеме к наивысшей точке Горнотаежной станции на геодезической отметке 247 метров над уровнем моря. Убираем сухостой, которого здесь достаточно много, и на этом месте высаживаем хвойные породы.

Каждый раз на субботниках под очистку попадает порядка двух гектаров тайги. У сотрудников ПАО «Газпром» такие экологические акции являются традиционным делом. Инструмент – бензопилы, газонокосилки, грабли – привозим с собой. Для небольшого научного коллектива дендрария наша помощь служит хорошим подспорьем. Сами газовики приезжают на субботники с большим удовольствием, ведь мы и сами дышим здесь чистейшим таежным воздухом. Мы все гордимся собственной аллеей. Точно знаю, что сюда специально приезжают приморцы, чтобы полюбоваться хвойными растениями и общим видом тайги. В планах у нас создать тут смотровую площадку с беседкой и скамеечками.

«Аллея газовиков» является очередным вкладом сотрудников ООО «Газпром трансгаз Томск» в охрану уникальной дальневосточной природы.

– Мы придаем огромное значение лаборатории дендрологии Горнотаежной станции ДВО РАН и сотрудничеству с газовиками Приморского ЛПУМГ, – рассказал инженер по уходу за дендрарием кандидат биологических наук Павел Остроградский. – Ведь изучение биоразнообразия юга Дальнего Востока является важной и сложной задачей. В нашем дендрарии собрана обширная живая коллекция растений. Первые посадки здесь велись еще в 1932–1936 годах. Именно в этот период в Уссурийской тайге работал академик Владимир Комаров, неоценимую поддержку станции оказал академик Николай Вавилов в ходе своего визита в Приморье.

К сегодняшнему дню площадь дендрария достигла 200 гектаров. На них произрастает почти 900 видов деревьев, кустарников и лиан, и это не считая краснокнижных трав. Родными можно считать 236 видов. Изначально значительная часть территории здесь использовалась под сельскохозяйственные культуры (овес, гречку) и была засажена на протяжении нескольких десятилетий. И все это время ученые наблюдали за тем, как в здешних условиях растут те или иные растения. Около 140 видов было привезено из Северной Америки, порядка 60 видов – из Южной Азии, еще 110 видов представляют Китай, Японию и Корейский полуостров. Родиной же основных видов являются Сибирь, Европа, Центральная Азия. Мы гордимся своими хвойными насаждениями, включая сосну, пихту, кедр.

Справка «В»

ООО «Газпром трансгаз Томск» – 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром», ведущее свою деятельность в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. На территории производственной деятельности общества эксплуатируется более 9,5 тыс. км магистральных газо- и нефтепроводов.

Приморское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» образовано в 2009 году. В зоне ответственности филиала эксплуатация газопровода-отвода на ГРС-1 г. Владивостока и более 590 км магистрального газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», который является одним из ключевых объектов Восточной газовой программы.

Государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» (Восточная газовая программа) утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. Координировать деятельность по реализации программы правительство РФ поручило ПАО «Газпром».

Автор: Николай КУТЕНКИХ