Владивостокский Жеглов больше не забыт На Морском кладбище установили мемориал первому приморскому милиционеру

Ровно через полгода после того, как наша газета рассказала о судьбе первого начальника городской милиции почетного гражданина Владивостока Ивана Захаровича Сидорова, его могила на Морском кладбище наконец обрела достойный вид. На минувшей неделе здесь был торжественно открыт мемориал, и это значит, что память о нашем героическом земляке уже никогда не будет забыта.

Давайте докажем, что мы благодарные потомки

Стоит напомнить, как все начиналось. 23 мая 2018 года «В» опубликовал материал «Владивостокский Жеглов: всеми забыт». Сотрудник краевой библиотеки имени Горького Сергей Утяганов привел нашего корреспондента к заброшенному, зараставшему травой холмику со скромным, разрушавшимся от времени памятником. На нем уже с трудом можно было разобрать надпись «Иван Захарович Сидоров». А чуть ниже – почти совсем стершиеся слова: «Активный участник борьбы за власть Советов в Приморье, кавалер ордена Боевого Красного Знамени, почетный гражданин Владивостока».

Как нам удалось выяснить в ходе дальнейших поисков информации, за этой полуисчезнувшей надписью стояла удивительная история необыкновенного человека.

Героическую личность Ивана Сидорова сформировала эпоха, в которой ему довелось жить: революция, Гражданская война, смертельно опасная борьба с классовыми врагами. Когда в ноябре 1922 года Приморье официально вошло в состав РСФСР и было создано губернско-городское управление рабоче-крестьянской милиции, он возглавил ее городской отдел. Перед ним стояла непростая задача – навести порядок во Владивостоке, куда во время войны хлынуло преступное отребье со всей России. Сидоров пользовался большим авторитетом у коллег и горожан, его боялись воры, грабители, убийцы. А уже в наше время с легкой руки журналистов его назвали владивостокским Жегловым. Увы, годы спустя после смерти Ивана Сидорова поддерживать память о нем оказалось некому, его могила пришла в запустение…

После публикации «В» на эту ситуацию обратила внимание председатель Советов почетных граждан Владивостока и Приморского края, председатель Общественного совета краевой полиции Светлана Морозова. Будучи членом коллегии УМВД Приморья, Светлана Сергеевна на одном из заседаний обратилась к полицейским и рассказала о том, что место захоронения первого владивостокского милиционера нуждается в заботе: необходимо навести здесь порядок, благоустроить территорию, установить новый памятник. Полицейские поддержали эту инициативу и сразу же стали собирать деньги на строительство мемориала.

Без прошлого нет настоящего

Торжественное открытие памятника Ивану Сидорову его сегодняшние коллеги приурочили к своему профессиональному празднику и 300-летию Российской полиции. На памятный митинг, состоявшийся 15 ноября, собрались руководство и личный состав краевого управления МВД, члены Общественного совета, ветераны органов внутренних дел, члены семей сотрудников полиции, погибших при исполнении служебного долга, представители городской думы и священнослужители.

Право провести церемонию предоставили Светлане Морозовой и главе УМВД Приморья генерал-майору полиции Николаю Афанасьеву. Под звуки гимна России и залпы почетного караула мемориал Ивану Сидорову был открыт.

– Без прошлого нет настоящего. Радует, что в этом году была проведена серьезная научно-исследовательская работа, логичным завершением которой стало открытие этого памятника. Я хочу искренне поблагодарить всех причастных: ученых, журналистов, руководство управления МВД и жителей края за то участие, которое они приняли в создании этого мемориала, – подчеркнула Светлана Морозова.

Завершилась церемония минутой молчания и возложением цветов в память о первом милиционере Владивостока и всех сотрудниках правопорядка, погибших при исполнении служебного долга, ветеранах органов внутренних дел, ушедших из жизни…

Думаем, не будет лишним еще раз повторить: многие наши проблемы решаются простым человеческим участием и неравнодушием. Сергей Утяганов не прошел мимо заброшенной могилы Ивана Сидорова, газета «Владивосток» сделала эту историю достоянием общественности, Светлана Морозова взяла инициативу в свои руки и донесла информацию до сотрудников полиции. И человека, который посвятил жизнь сохранению правопорядка во Владивостоке, вновь вспомнили.

Автор: Михаил НЕЩЕДРИН