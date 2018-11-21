Молодежь Приморья собирает форум Более 500 человек уже заявились на участие в форуме молодежи Приморского края, который пройдет с 8 по 11 декабря.

Как сообщили в департаменте по делам молодежи, участникам будет предложено несколько тематических направлений работы: от предпринимательства до журналистики.

«Запланированы мастер-классы и дискуссии по современным методам патриотического воспитания молодежи, проектному управлению, работе в команде и другим», – рассказали в ведомстве, добавив, что участие в мероприятии бесплатное.

Важным мероприятием форума станет конкурс проектов. Для участия в нем, напоминает пресс-служба края, необходимо направить заявку с описанием проектной идеи и необходимые документы на pro-molod@mail.ru до 25 ноября включительно.

Автор: Отдел новостей «В»