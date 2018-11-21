Наши люди готовы доказать, что они профессионалы Почти 8 тысяч приморцев готовы побороться за звание лучшего на студенческой олимпиаде «Я – профессионал».

Подать заявку на участие в интеллектуальном первенстве можно на официальном сайте мероприятия еще в течение двух дней.

Как рассказали в департаменте образования и науки Приморья, 7845 человек от края уже зарегистрировались для участия – студенты бакалавриата, магистратуры, недавние выпускники университетов. По завершении сбора заявок начнется отборочный этап.

– Состязания пройдут онлайн, его результаты станут известны в конце декабря. Если участник успешно пройдет отборочный этап, который состоится с 24 ноября по 9 декабря, он сможет поучаствовать в заключительном очном первенстве в феврале. Этот этап будет проходить в крупных вузах по всей стране, – отметили в ведомстве.

Всего на сегодняшний день со всей страны подано более 426 тысяч заявок на все 54 направления: от аддитивных технологий и освоения космоса до юриспруденции и химии.

Дипломанты олимпиады «Я – профессионал» в 2018-2019 учебном году получат денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов страны, профиль в Национальной базе «Я – профессионал», которая предоставит возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.

Автор: Отдел новостей «В»