В Приморье одобрили социальный прорыв Инициативы врио губернатора Олега Кожемяко становятся законами

Целый ряд законопроектов, касающихся дополнительной социальной поддержки населения, рассмотрели на внеочередном заседании Законодательного собрания Приморского края. Депутаты уже назвали пакет мер беспрецедентным для региона. Он коснется широкого круга граждан: учителей, врачей, школьников, обманутых дольщиков, многодетных семей и многих других.

Как отметил председатель Законодательного собрания Александр Ролик, большая часть законопроектов внесена лично главой Приморья Олегом Кожемяко.

– Хочу подчеркнуть, что социальные вопросы в последнее время стали ключевыми в повестке Законодательного собрания. И сегодня мы рассмотрим кардинальный блок социальных вопросов, затрагивающих интересы различных категорий жителей Приморья, – сказал спикер.

Что изменится?

Начнем с медицины. Профильный законопроект, внесенный врио губернатора, концептуально направлен на привлечение и сохранение медицинских кадров в лечебных учреждениях края.

Если говорить конкретно, то врачам после завершения обучения в течение пяти лет непрерывной работы по специальности ежемесячно будет выплачиваться дополнительно к зарплате 10 тысяч рублей. Для северных территорий Приморья прибавка составит 20 тысяч.

Молодые специалисты будут получать подъемные. Во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке они установлены в размере 500 тысяч рублей. В Дальнегорске, Кавалеровском, Красноармейском, Лазовском, Ольгинском, Пожарском, Тернейском муниципальных районах размер выплаты составит 700 тысяч рублей. В других муниципальных образованиях – 600 тысяч. Для фельдшеров ФАПов и скорой помощи установлена денежная выплата в размере 300 тысяч рублей. Для медсестер поликлиник, участковых больниц и амбулаторий – 200 тысяч.

Кроме того, в течение пяти лет работы врачам и среднему медперсоналу компенсируют расходы на аренду жилья (но не более 20 тысяч рублей в месяц).

Для медицинских работников амбулаторно-поликлинического звена установлена денежная выплата в размере 3 тысяч рублей за каждый случай выявления злокачественного новообразования на ранних стадиях (первая и вторая).

Аналогичная поддержка предусмотрена для специалистов сферы образования. Молодым педагогам, пришедшим после вуза в школу или детсад, установлена единовременная денежная выплата – от 250 до 440 тысяч рублей (размер подъемных зависит от уровня образования специалиста и муниципального образования, в котором находится образовательное учреждение).

Помимо этого, для молодых специалистов установлена также ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей, которую он сможет получать в течение трех первых лет работы. Также в течение года ему компенсируют половину расходов на аренду жилья (но не более 10 тысяч в месяц).

Денежные выплаты предусмотрены и для наставников. Опытные педагоги, помогающие адаптироваться своим молодым коллегам, в течение года будут получать ежемесячную доплату в размере 5 тысяч рублей.

Еще одна мера поддержки распространяется на всех работников образования: раз в три года им будут компенсировать 25 % фактических расходов на покупку путевки на санаторно-курортное лечение (но не более 15 тысяч рублей).

Как отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, депутаты надеются, что с принятием данного закона сложная ситуация с привлечением молодых специалистов в систему образования края начнет меняться в лучшую сторону.

– Я считаю, что это судьбоносные решения для социальной сферы Приморья, – отметил он. – Эти решения повлияют на качество жизни приморцев. Врио губернатора Олег Кожемяко подготовил и внес пакет мер по соцподдержке в образовании, здравоохранении и социальной сфере. Мы понимаем, что развивать эти направления без притока молодых специалистов нельзя, и поэтому особое внимание уделяется мерам для их привлечения.

Пейте, дети, молоко

Поддержали депутаты и законопроект, касающийся бесплатного питания школьников. Во-первых, вдвое увеличена сумма на обеспечение им одного ученика: с 21 до 42 рублей в день. Во-вторых, расширен круг учащихся, которым оно положено. Если раньше бесплатное питание предоставлялось только младшеклассникам, то теперь право на него имеют ученики 5–11-х классов из многодетных семей, а также семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.

Два раза в день в течение учебного года бесплатным питанием будут обеспечиваться дети-инвалиды и учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. А ученикам начальной школы дополнительно к бесплатному завтраку один раз в день будут давать стакан молока (или, по предложению депутатов, кисломолочных продуктов).

Как помочь обманутым дольщикам

Помощь за счет средств краевого бюджета смогут получить и приморцы, включенные в краевой реестр пострадавших участников долевого строительства.

Проект закона не только закрепляет официальный статус пострадавших граждан и недобросовестных застройщиков, но и предусматривает оказание первым меры поддержки в виде единовременной денежной выплаты.

Сама выплата предоставляется при условии уступки департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края своего права требования к недобросовестному застройщику.

Большим семьям – большая поддержка

Также в трех чтениях депутаты приняли законопроект, расширяющий меры соцподдержки многодетных семей.

Во-первых, увеличится число их получателей. Например, раньше льготы по оплате услуг ЖКХ предоставлялись многодетным семьям, чей среднедушевой доход был ниже прожиточного минимума. Теперь – ниже двукратной величины прожиточного минимума (сама льгота увеличилась с 30 до 50 %).

Также вводятся новые виды поддержки: компенсация расходов по оплате жилого помещения в размере 50 % и оплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 100 %.

Все существующие меры поддержки при этом сохраняются.

– За последние полтора месяца приняты беспрецедентные по количеству и значимости законопроекты в социальной сфере, – подчеркнула депутат Юлия Толмачева. – Как депутат, который постоянно сталкивается с обращениями граждан по социальным вопросам, я считаю, что после долгих лет застоя впервые сделаны реальные шаги, чтобы жизнь в крае изменилась. Теперь эти вопросы на контроле не только у депутатов, но и лично у врио губернатора. Так что есть надежда, что порядок в крае будет наведен.

Автор: Евгений СИДОРОВ