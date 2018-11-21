На «Лемме» – лучшие! И впереди у них Москва Ведущие утреннего шоу «Первая пара» на радио «Лемма» Павел Унучек и Алена Шестакова стали победителями регионального этапа престижного федерального конкурса «Вместе Медиа». Теперь их ждет поездка в Москву на федеральный этап конкурса.

– Конкурс «Вместе Медиа» один из старейших в России, проводится уже больше 15 лет, – рассказывают Алена и Павел. – Раньше это был конкурс «Вместе Радио», но в последнее время появились номинации и для коллег-газетчиков, и для социальных сетей…

Номинации внутри каждой секции самые разные: «Ток-шоу», «Репортаж», «Выпуск новостей», «Тематическая программа» и так далее. И каждая радиостанция Дальнего Востока считает за честь выставить свои программы на этот конкурс.

Мы подали в номинации «Ток-шоу» два выпуска программы «Первая пара», которую ведем каждое утро. Первый выпуск был посвящен экологии и состоянию бухты Золотой Рог, второй – проблеме работы «скорой помощи». Тема актуальная и болезненная для всей страны.

Интересно, что в нашей номинации было представлено много интервью, просто бесед с интересными людьми, без ярко выраженной социальной проблематики. Но мы решили, что выставлять надо те программы, которые не только интересны, но и еще злободневны, цепляют за душу… Тем более что выпуск про проблемы в работе «скорой помощи» был сделан, так сказать, по горячим следам, после трагедии, случившейся с одним из наших знакомых. Между прочим, на обсуждении в Хабаровске некоторые коллеги нас упрекали в спекуляции на больной теме, но мы решили, что чем ближе к сердцу принимаем какие-то вопросы, тем лучше…

Чем интересен и важен этот конкурс? На него приезжают известные московские радиоведущие, коллеги, с которыми общаться не только интересно, но и полезно для профессионального роста. В этом году нашу секцию в Хабаровске и мастер-класс вел журналист «Вести FM» Владимир Аверин.

Кстати, оказалось, что наше радио знают и ценят в регионе. К нам подходили коллеги, говорили, что «Лемма» – это уровень, а некоторые просто изумлялись, что у нас каждый день новые гости и собеседники. А мы отвечали, что такое вполне возможно. Но при обязательном условии: если и ведущие, и редактор как одна семья, единый коллектив. И редактор нашего утреннего шоу Елена Донскова тоже победитель. Мы с ней как одно целое и все программы создаем вместе.

Всего в нашей номинации было предоставлено 13 работ. Мы попали в шорт-лист из шести, стали лучшими и теперь поедем на финал в Москву. Надеемся победить, хотя и понимаем, что это будет непросто. Два года назад мы уже выходили в финал, но первыми не стали. В столице будем представлять и наше радио, и наш город, и все Приморье, потому что никто из края в финал больше не вышел.

Газета «Владивосток» поздравляет коллег с радио «Лемма». Удачи вам, ребята! Мы в вас верим!

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ