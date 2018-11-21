Дмитрий Медведев подвел черту под «ЭРОЙ» Итоги визита главы правительства РФ в Приморский край

На прошлой неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Владивосток по пути на саммит АТЭС в Папуа – Новой Гвинее, сообщил официальный сайт правительства РФ. Здесь премьер-министр провел встречи с врио губернатора региона Олегом Кожемяко и вице-премьером, полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым, в ходе которых обсуждались вопросы социального развития края (здравоохранение, дороги, спортивные объекты), а также требование обязательной установки кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» на ввозимые иностранные автомобили. Спорное требование, по всей видимости, вскоре будет отменено.

ГЛОНАСС – не про нас

О недостатках установки пресловутой кнопки Дмитрию Медведеву доложил Олег Кожемяко. По сути, глава Приморья озвучил недовольство всего автомобильного сообщества региона. Претензии водителей заключаются в том, что установка данного устройства требует больших денежных и временных затрат, но, по сути, своих функций не выполняет.

– Я внес предложение на совещании у Юрия Петровича (Трутнева. – Прим. авт.) об изменении временных правил установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные автомобили, которые, как правило, приобретаются людьми с небольшим доходом, – сообщил Олег Кожемяко на совещании с премьер-министром. – Реально она никакого действия не оказывает, но около 30 тысяч рублей люди должны платить. Речь о том, чтобы эта мера была приостановлена. Людям надо дать возможность самим выбирать – устанавливать ее на подержанные праворульные автомобили или не устанавливать.

Присутствующий на совещании вице-премьер Юрий Трутнев отметил, что вопрос уже прорабатывался с министерствами промышленности и экономики, ФНС и МВД.

– Действительно, установка кнопок ГЛОНАСС на праворульные автомобили здесь (в Приморье. – Прим. авт.) осуществляется не заводом-производителем, и по этой причине эта система не интегрирована в систему безопасности, – сообщил Юрий Трутнев, добавив, что устройство «на удар или опрокидывание автомобиля не сработает». Для того чтобы система сработала, ее необходимо интегрировать в систему стандартных подушек безопасности, что может сделать только фирма-производитель. Поэтому у специалистов из федеральных ведомств и министерств нет возражений временно приостановить действие технического регламента об установке кнопок ГЛОНАСС на ввозимый праворульный автомобиль.

Также Юрий Трутнев предложил два дополнительных условия приостановки «кнопочного» техрегламента. Первое – для одного автомобиля на физлицо в год. Чтобы это не использовалось для спекуляций. И второе – распространить временный порядок не только на территории Приморья, но и на территории других субъектов ДФО.

– Пусть такой временный порядок будет подготовлен. Посмотрим, как он будет работать, и дальше определимся, как поступать, – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Медицине помогут финансами

Большой блок обсуждаемых вопросов касался социально-экономического развития региона, в том числе совершенствования системы здравоохранения, вопросов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, школ, детских садов, медицинских учреждений.

Отметим, что на прошлой встрече с главой правительства Олег Кожемяко представил ряд предложений по улучшению ситуации в области здравоохранения, включая закупку дополнительного современного оборудования для краевых больниц и поликлиник. Также одно из предложений касалось ремонта стадиона «Авангард» во Владивостоке. На последнем совещании Дмитрий Медведев подчеркнул, что принял по ним положительное решение.

– Около 660 млн рублей на эти цели выделено, – сообщил премьер-министр. – Просил бы обеспечить контроль за их надлежащим расходованием – посмотреть, что и конкретно где нужно сделать, чтобы эти средства осваивались должным образом.

Также Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства РФ дотаций бюджету Приморского края в размере 850 миллионов рублей для решения социально-экономических задач.

По словам Олега Кожемяко, дополнительные средства на медицину позволят закупить оборудование для 23 лечебных учреждений. А дополнительные средства из резервного фонда позволят покрыть задолженность медицинских учреждений по кредитам, дать им возможность приобретать лекарственные препараты и расходные материалы. Это скажется на повышении качества обслуживания населения.

Поделились Патроклом

Также на встрече было озвучено решение о передаче краю 30 земельных участков в бухте Патрокл для решения проблем, связанных с недобросовестными застройщиками, от действий которых пострадали люди. Судя по всему, на этих территориях будут реализованы проекты жилого строительства, часть квартирного фонда которых перейдет администрации края для решения проблем с обманутыми дольщиками.

– На этих участках, которые в настоящий момент принадлежат акционерному обществу «ДОМ.РФ», можно было бы эти задачи решать, – подчеркнул Дмитрий Медведев. – Там нужно некоторые организационные вопросы закрыть, но в целом, я считаю, такие решения могут быть приняты.

Субсидированный полет круглый год

Также Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, расширяющее программу по субсидированию авиаперевозок в целом по стране и на Дальнем Востоке в частности.

– Речь идет о том, что маршрутов станет в два раза больше, а субсидии, которые выделяются, можно будет использовать круглый год, а не в течение определенного периода, когда такого рода полеты осуществлялись, – с марта по декабрь, – отметил он. – И плюс расширяется определенным образом круг людей, категорий, которые могут такого рода субсидиями пользоваться. Теперь такое право появится и у многодетных семей. Там целый ряд еще новелл есть. Надеюсь, что это также будет способствовать решению задач по транспортной доступности для отдельных категорий граждан, которые проживают на Дальнем Востоке и в Приморском крае.

Автор: Евгений СИДОРОВ