Четыре билета на хоккей: «В» исправляет чужие ошибки Уважаемые наши подписчики! Проходивший почти два месяца без сбоев конкурс «Внимательный читатель» на минувшей неделе не по нашей вине дал осечку. Виновником того, что в час икс редакционные телефоны оказались выключены, стал оператор связи, дернувший рубильник с самого утра.

Тем не менее конкурс мы считаем состоявшимся. Ведь победитель у нас есть: житель Владивостока Вячеслав Слепкань, поняв, что телефоны не работают, решил приехать в редакцию и лично показать нам, где спряталось кодовое слово. Подтверждаем: слово «клюшка» мы разместили на 27-й странице в тексте «Отдаю ребенка в хорошие руки». Прибежавший в редакцию внимательный читатель верно ответил на вопрос, так что законно получил два билета на матч между ХК «Адмирал» и ХК «Спартак».

Но, поскольку ситуация с предыдущим розыгрышем сложилась неудачно для тех, кто пытался дозвониться нам, в этот раз мы хотим загладить вину (повторимся: не свою) и разыграть сразу четыре билета на игры с участием «Адмирала» – на 23 и 27 ноября.

Итак, победитель будет не один – выберем двух самых внимательных и быстрых. Чтобы войти в их число, найдите на страницах этого номера слово «перекладина». Разумеется, мы спрятали его не в этом тексте! Если найдете заветное слово, звоните в редакцию 22 ноября с 11.00 до 11.15 по телефону 2415-625.

Отметим, что победителям не нужно будет приходить в редакцию за билетами: они будут ждать вас в кассе «Фетисов-арены» в день матча (мы сообщим имена победителей в ХК «Адмирал»). Однако мы надеемся на взаимное уважение и ожидаем, что вы отправите нам свои фотографии с матча на электронную почту или по WhatsApp.

Удачи всем! А оператору связи горячая просьба: не подведите нас с телефонами снова!

Автор: Анна МИРОНОВА