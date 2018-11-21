За Дальний Восток снова отвечает Герой России Новым командующим войсками Восточного военного округа назначен Герой России генерал-лейтенант Геннадий Жидко. На этой должности он сменил Героя России генерал-полковника Александра Журавлева, который принял командование Западным военным округом.

На минувшей неделе в штаб ВВО в Хабаровске прибыл замминистра обороны, начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, чтобы представить нового командующего. На торжественной церемонии присутствовали руководство ВВО, командиры соединений и воинских частей, офицеры штаба округа, ветераны, представители дальневосточных регионов.

Геннадий Жидко родился в Узбекской ССР в 1965 году. В 1987-м окончил Ташкентское высшее танковое командное училище. Служил в 27-й гвардейской мотострелковой дивизии Приволжского военного округа, где прошел путь от командира взвода до командира дивизии. Окончил Военную академию бронетанковых войск имени маршала Малиновского и Военную академию Генерального штаба.

С 2007-го по 2009-й – командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа. Затем – заместитель командующего 20-й гвардейской армией, командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией.

Боевой офицер воевал в Сирии, занимал там должность начальника штаба российской военной группировки. За проведение ряда успешных операций и проявленный героизм Геннадий Жидко был награжден высшим званием Героя России. Сейчас ему предстоит передавать свой боевой опыт войскам на Дальнем Востоке и в Забайкалье.

Автор: Николай КУТЕНКИХ