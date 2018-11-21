Рыбий жир еще и убивает микробы Уникальный и эффективный способ получения антисептика (обеззараживающего препарата) из рыбьего жира разработали ученые ДВФУ.

Инновационное средство может использоваться в лечении заболеваний кожи и слизистых оболочек, вызванных бактериями, микроскопическими грибами и простейшими, уточняет пресс-служба вуза. Исследования проводились с использованием жира промысловых рыб Тихого океана: иваси, сайры, сельди, минтая и других.

По мнению ученых, постоянные поиски и создание антисептических препаратов широкого спектра действия необходимы, поскольку возбудители постепенно развивают механизмы защиты к существующим препаратам, что снижает эффективность антимикробной терапии.

Авторы разработки отмечают: производство нового антисептика отличается технологической простотой и экономичностью, а итоговое средство представляет собой прозрачный водный раствор светло-желтого цвета со специфическим, слегка уловимым запахом рыбьего жира.

В ходе экспериментов было доказано, что средство через 10 – 15 суток приобретает высокую антимикробную активность. В ближайшее время планируется провести доклинические и клинические испытания для дальнейшего использования нового антисептика в практической медицине.

Автор: Отдел новостей «В»