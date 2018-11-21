В океанариуме опять смена караула

В Приморском океанариуме произошли серьезные кадровые перестановки – здесь появился новый директор.

21 нояб. 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4435 (6140) от 21 нояб. 2018

Руководивший научным учреждением с декабря 2016 года Александр Михайлюк (единственное интервью на этом посту он успел дать лишь нашей газете) оставил пост по собственному желанию, с тем чтобы продолжить трудовую деятельность в центральной части России, сообщает пресс-служба океанариума. 

Директором назначен Сергей Логинов. Ранее он руководил эксплуатационно-технической службой учреждения.

Автор: Отдел новостей «В»