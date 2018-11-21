Огонь студенческого спорта осветит и столицу Приморья Масштабное спортивное событие ожидает Владивосток в предстоящую субботу, 24 ноября: город примет эстафету огня XXIX Всемирной зимней Универсиады.

Огонь студенческих игр пронесут по улицам приморской столицы и территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском. Факелоносцами станут 20 спортсменов, добившихся выдающихся результатов в спорте, культуре, образовании и науке, общественной деятельности и других сферах. Совместно они преодолеют более шести километров, информирует пресс-служба администрации города.

Эстафета огня XXIX зимней Универсиады стартовала 20 сентября в итальянском Турине, где прошла торжественная церемония зажжения огня. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР).

На территории России огонь студенческих игр уже побывал в Москве, Калининграде, Симферополе, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Грозном, Санкт-Петербурге, Архангельске, Казани и Екатеринбурге. Всего в маршруте федерального этапа эстафеты огня 30 крупных городов страны. Из Владивостока огонь отправится в Иркутск. Завершится эстафета 1 марта 2019 года в Красноярске, где со 2 по 12 марта и пройдет Универсиада.

Напомним, что Владивосток уже встречал огонь Универсиады в 2013 году. Тогда факел преодолел 14,5 км от кампуса ДВФУ до Приморской сцены Мариинского театра у основания Золотого моста.

Автор: Отдел новостей «В»