Растем, господа! Высокая планка театрального искусства Приморья подтверждена новым «Оскаром»

Этот серебряный медальон небольшой, помещается в бархатной коробочке, и выглядит хоть и торжественно, но неброско. Однако те, кому выпало счастье стать его обладателем, очень гордятся своей наградой. Еще бы! Ведь он означает и признание коллег по цеху, и веру в творческие силы награжденного. Не зря конкурс «Серебряный медальон» имени народного артиста СССР Андрея Присяжнюка называют театральным «Оскаром» Приморья.

«В» уже рассказывал о том, что в течение многих лет по банальным финансовым причинам конкурс в театральном мире Приморья не проводился, и вот совсем недавно он был восстановлен. Теперь премия присуждается раз в два сезона, и ее вручения ждут все театры края, ведь, по сути, это высшая оценка их работы.

В конкурсе существует множество номинаций, а также главный приз – сам «Серебряный медальон имени Андрея Присяжнюка». Соискателей на каждую номинацию выдвигают театры края, а жюри, в которое входят представители всех наших храмов Мельпомены, а также театральные критики (и автор этих строк в том числе), отсмотрев все номинируемые спектакли, выносит решение. И озвучивает его на торжественной церемонии, которую ждут все (перекладина – см. на стр. 2).

Уссурийск вышел из тени

В театральном «Оскаре», который вручался по итогам сезона 2017-го и первой половины 2018 года, было немало сюрпризов. Жюри решило: премия не может быть застывшей и незыблемой – необходимо вносить коррективы. Поэтому появилась номинация «Лучший художник по костюмам», а номинации «Лучшая режиссура» и «Лучший детский спектакль» были разделены на две: для большой и малой сцены и для драматического и кукольного театра.

– Нам работалось непросто, но интересно, – признался председатель жюри Виктор Бусаренко. – Мы отсмотрели все спектакли, которые номинировались на премию, выезжали несколько раз в Уссурийск. Зато мы действительно видели всех номинантов и потому уверены в своем решении. В конкурсе на этот раз было множество приятных открытий. Например, для меня открытием стал Уссурийск. Театр Восточного военного округа изменился к лучшему в последние годы со своим молодым худруком Алексеем Похресным. Не первый год радует театр имени Комиссаржевской – мы увидели спектакли необычные по форме и интересные по содержанию, по исполнению. Да, во Владивостоке больше театров, мы с коллегами чаще общаемся и лучше знаем работы друг друга, а вот Уссурийск как бы был в тени. И я рад, что эта тенденция нарушена.

И вот сенсация: театр Восточного военного округа и его главный режиссер Алексей Похресный стали настоящими триумфаторами премии «Серебряный медальон имени народного артиста СССР Андрея Присяжнюка» в этом году. Они получили главные призы в пяти номинациях!

– Мы понимали, что получим приз, но чтобы пять призов и в столь важных номинациях – нет, – сиял Алексей Похресный. – Эта награда дает уверенность в себе, в том, что ты работаешь в правильном направлении. Актеры понимают, что не зря мне поверили, что мы растем. Я всегда говорю, что честен перед собой и зрителем. А раз жюри отметило нас наградами, значит, это правильный путь.

Мы с вами одной крови

Стоя аплодировали участники церемонии заслуженному артисту России Александру Волосянко, который получил премию в номинации «За честь и достоинство» за вклад в развитие театрального дела в Приморье. Артист признался, что не испытывал большей радости.

– Не так давно, когда я был болен и мне потребовалась кровь для переливания, на призыв помочь откликнулись вы все: и коллеги, и студенты, и зрители, – сказал Александр Волосянко. – Сейчас во мне течет ваша кровь, и значит, эта награда не только мне, но нам всем.

Ну а главной героиней церемонии стала обладательница самого «Серебряного медальона» – молодая актриса театра имени Горького Наталья Овчинникова. Ее работу в спектакле «Эдит и ее демоны» жюри сочло выдающейся и более чем достойной столь значимой награды.



– Ценность премии в том, что это признание коллег, – подчеркнул Виктор Бусаренко. – Для нас оно дороже всего, не считая, конечно, публики. Лично для меня признание профессионалов, коллег по цеху стоит выше, чем признание критиков, например. Потому что коллеги не так часто хвалят, но если они это делают, то, значит, есть за что.

О важности признания коллег, о том, какой стимул к творческому развитию, какой знак доверия для нее эта награда, говорила и Наталья Овчинникова.

– Я не верю до сих пор, что это мой медальон, – сдерживая слезы, призналась актриса. – И пока не могу описать, как я счастлива. Уверена, это награда не только мне, но и всей команде спектакля «Эдит и ее демоны». А мне теперь нужно будет работать еще лучше, чтобы доказать: я действительно достойна!

Победители конкурса «серебряный медальон»

Гран-при – Наталья Овчинникова, Приморский академический театр драмы им. Горького

Лучшая женская роль – Эльвира Денежкина, театр Восточного военного округа, Уссурийск

Лучшая мужская роль – Сергей Кашуцкий, драматический театр флота

Лучшая женская роль второго плана – Марина Волкова, Приморский академический театр драмы им. Горького

Лучшая мужская роль второго плана – Василий Кирин, театр Восточного военного плана, Уссурийск

Лучшая режиссура (лучший спектакль) на большой сцене – Вадим Данцигер, спектакль «Эдит и ее демоны», Приморский академический театр драмы им. Горького

Лучшая режиссура (лучший спектакль) на малой сцене – Алексей Похресный, спектакль Equus, театр Восточного военного округа, Уссурийск

Лучшая сценография – Людмила Тимофеева, спектакль «Журавлиные перья», краевой театр кукол

Лучший художник по костюмам – Светлана Зарубина, спектакль «Лесная сказка», Уссурийский театр драмы им. Комиссаржевской.

Лучшее музыкальное оформление спектакля – Андрей Высоцкий, аранжировка мюзикла «Орфей и Эвридика», театр Восточного военного округа, Уссурийск

Лучший ввод в спектакль – Александр Белоконь, драматический театр флота

Лучший дебют – Герман Авеличев, Приморский театр молодежи

Лучший детский драматический спектакль – «Маугли и Лия», режиссер Алексей Похресный, театр Восточного военного округа, Уссурийск

Лучший детский кукольный спектакль – «Солнышко и снежные человечки», режиссер Вадим Перфилов, краевой театр кукол

За честь и достоинство – заслуженный артист РФ Александр Волосянко, Приморский театр молодежи

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ