«Балтику» брали, «Зенит-2» брали… «Тигры» на выезде творят чудеса

Владивостокский «Луч» на минувшей неделе провел два матча на выезде в ходе продолжающегося чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Выезд выдался самым дальним – к западным клубам страны в первой лиге. Но, несмотря на трудность перелета и акклиматизацию, для наших земляков он оказался удачным.

«Желто-синие» победили дважды. И впервые в этом сезоне сумели приблизиться к лидирующей группе футбольных клубов ФНЛ, хотя еще месяц назад находились в шаге от зоны вылета.

Повержена «Балтика»

В Калининграде игра проходила на стадионе, построенном к недавнему чемпионату мира. На нем побывало около четырех тысяч зрителей, особенно приятно, что среди болельщиков были и дальневосточники. Их поддержка оказалась очень кстати. Дело в том, что балтийцы отличаются неуступчивым характером на поле, а в начале сезона они и вовсе заявляли о своем желании пробиться в высшую лигу. Но приблизиться к намеченному не удалось им и в этом поединке.

«Тигры» за последнее время набрали хороший ход и под руководством главного тренера «Луча» Рустема Хузина показывают очень приличный футбол. Кстати, они наконец-то одержали свою первую в этом сезоне гостевую победу – до сих пор команда выигрывала только на домашнем стадионе. В матче 22-го тура приморцы сумели изменить эту практику.

На 17-й минуте игры после розыгрыша углового защитник владивостокцев Павел Степанец неотразимо пробил с угла штрафной площади в створ и вывел «Луч» вперед – 0:1.

А в самом начале второго тайма полузащитник Андрей Павленко реализовал пенальти, назначенный за фол против своего коллеги-хавбека Александра Носова. Удар был неотразим – 0:2.

Попытки балтийцев отыграться успехом не увенчались, хотя во втором тайме они чаще владели мячом и в три раза больше нанесли ударов в створ наших ворот. Но наша защита во главе с вратарем Александром Котляровым играла слаженно. Впрочем, и средняя линия «Луча» была на высоте. Вот только нападающие «тигров» в очередной раз ничем не отметились. Однако главное – это результат. «Желто-синие» увезли с самого дальнего выезда заветные 3 очка. Победа в Калининграде позволила «тиграм» продлить свою беспроигрышную серию до 11 матчей и тем самым обновить рекорд ФНЛ этого сезона.

«Луч» в «Зените» славы

Следующая встреча состоялась в Северной столице. Нашим противником выступил молодежный состав прославленного «Зенита», находящегося под опекой щедрого на спонсорские вливания «Газпрома».

«Лучистые» всю игру провели в атаках. Но мяч лишь однажды побывал в сетке ворот хозяев. Единственный гол за 10 минут до окончания основного времени забил приморский хавбек Максим Машнев.

Теперь у «Луча» 34 очка. Команда закрепилась в середине турнирной таблицы на 10-й позиции и вплотную приблизилась к лидирующей группе. Столько же очков имеет еще и ярославский «Шинник».

До окончания нынешнего сезона «желто-синим» предстоит провести еще один поединок, и вновь на выезде. Нашим соперником будет «Армавир». Загадывать, как сложится предстоящий матч в Краснодарском крае, «В» не будет. Но ощущение, что все у наших земляков будет хорошо, у корреспондента «В» имеется. Осталось немного подождать.

Автор: Николай КУТЕНКИХ