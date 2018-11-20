Достигли дна? Отталкивайтесь сильней Самый неудачный гостевой выезд оказался у владивостокского «Адмирала» в ноябре. «Моряки» проиграли все поединки в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Завершающий матч состоялся в минувшую пятницу в столице Башкирии против местного «Салавата Юлаева». Уфимцы находятся в середине турнирной таблицы восточной конференции КХЛ, и побороться с ними «морякам» было вполне по силам. Не сложилось…

Встреча началась с быстрого гола в исполнении хозяев, отличился Максим Майоров – 1:0. Наши земляки не унывали и продолжали биться за каждую шайбу. Вот только точностью приморские спортсмены похвастаться не могли, хотя и сами старались не подпускать противника к своим воротам.

Начало второго периода стало точной копией стартового отрезка. Хозяева забросили быструю шайбу, отличился Егор Дубровский – 2:0. Затем «моряки» дважды отбились в меньшинстве. Именно в этот момент им удалось перехватить инициативу, они чаще бросали в створ и вполне могли сравнивать счет. Но, к сожалению, наш нападающий-легионер Войтех Полак не реализовал выход один на один с вратарем соперника, а бросок приморца Глеба Зайцева пришелся в штангу. Вот такое невезение, а если не забиваешь ты, то забивают тебе. Незадолго до перерыва салаватовец Майоров оформил дубль в этом поединке – 3:0. Кстати, ассистировал ему Владимир Ткачев, еще в прошлом сезоне успешно игравший за приморский клуб.

Встряхнулись дальневосточники лишь в третьем периоде. Они вновь завладели инициативой. Дважды имели на одного игрока больше, вот только шайба отказывалась попадать в ворота уфимцев. Однако за три с половиной минуты до финальной сирены удача улыбнулась и «морякам». Наш нападающий Сергей Коньков в противостоянии с защитниками хозяев сумел протолкнуть шайбу в ворота – 3:1. Однако этот гол престижа уже ничего не решал. Очередное обидное поражение и отсутствие очков в выездной серии.

Тем временем находившаяся на последнем месте «Сибирь» сумела на своей площадке в Новосибирске обыграть хабаровский «Амур» и, заработав два очка, поднялась вверх. Теперь именно «Адмирал» замыкает турнирную таблицу. Впрочем, шансы у дальневосточников выступить достойно еще сохраняются. Наша команда теперь будет выступать дома на «Фетисов-арене», а в гости к нам приедут не самые сильные клубы КХЛ.

Вечером 19 ноября «моряки» провели матч с московским «Спартаком». Об этом поединке читайте в следующем номере газеты.

Автор: Николай КУТЕНКИХ