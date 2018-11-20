ТОСам помогут и морально, и материально Новая муниципальная программа финансово и консультационно поддержит территориальные общественные самоуправления (ТОС) Владивостока. Из бюджета города на эти цели выделено 2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа» на конкурсной основе ТОСам будут выделяться субсидии на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству и озеленению придомовых территорий.

«Специалисты городской администрации будут также оказывать всю необходимую консультационную поддержку территориальным общественным самоуправлениям, проводить семинары, совещания и конференции по вопросам создания и развития ТОСов», – рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения городской администрации.

Отметим, что ТОСы сегодня являются одной из форм организации активных граждан для решения вопросов и проблем конкретно взятых дворов, домов, улиц и даже целых микрорайонов. Благодаря собственным инициативам, взаимодействию с властью и возможному привлечению спонсоров жители решают актуальные вопросы благоустройства и выбирают, что необходимо в первую очередь сделать в их дворе или даже микрорайоне – установить лавочки или урны, разбить цветники или газоны, сделать парковки или установить детские и спортивные площадки. Благодаря разработке и принятию новой муниципальной программы ТОСы теперь смогут получать финансовую поддержку на благоустройство и озеленение территорий.

Автор: Отдел новостей «В»