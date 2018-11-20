Во Владивостоке устанавливают новогодние ели Символ предстоящего праздника уже появился в сквере Суханова и в микрорайоне Снеговая Падь – девятиметровая красавица «выросла» между домами № 9 и 19 на улице Анны Щетининой, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего во Владивостоке, включая островные территории, администрация города планирует установить 10 новых новогодних елей. До 1 декабря зеленые красавицы появятся на набережной Спортивной гавани, на аллее им. Давыдова на улице Русской, на кольце «Окатовой», в районе Дворца детского творчества, в районе поликлиники № 8 (ул. Вострецова, 4), в поселках Подножье и Трудовое, а также на острове Попова. К слову, на Попова в этом году для установки елочной конструкции было выбрано новое место. Согласно результатам опроса местных жителей новогодняя ель появится в районе дома № 14 на улице Бассейной.

Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, предыдущие искусственные ели эксплуатировались много лет и уже пришли в негодность. Решение о закупке новых было принято еще два года назад. Денежные средства были выделены из бюджета города.

Напомним, что в этом году празднование Нового года во Владивостоке развернется на двух площадках – на центральной площади города и набережной Спортивной гавани.

С 22 декабря по 8 января на центральной площади Владивостока будет организована праздничная ярмарка, где жители и гости краевого центра смогут купить сувениры, посетить деревню Деда Мороза, попробовать праздничные блюда, отправить поздравительные открытки, а также узнать о традициях празднования Нового года в соседних регионах.

На второй площадке, которой станет набережная Спортивной гавани, построят новогодний городок. Как уже писал «В», здесь установят ледяные горки, состоятся выступления артистов, пройдут праздничные гулянья.

Автор: Отдел новостей «В»