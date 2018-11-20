На ремонт школ и детсадов было выделено вдвое больше В школе № 77 деревянные окна стояли больше 30 лет.

Их замены ждали и педагоги, и ученики многих выпусков. Теперь современные оконные конструкции стоят в актовом зале, столовой, учительской и нескольких кабинетах.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, средства на замену окон были выделены из городского бюджета. Все работы проходили преимущественно в летнее время, чтобы не мешать учебному процессу.

В этом году на ремонт учреждений образования во Владивостоке было выделено 440 миллионов рублей. Это вдвое больше обычной ежегодной суммы. Основная часть средств была направлена на обеспечение безопасности детей – это новые ограждения школьных и детсадовских территорий, камеры видеонаблюдения, новые автоматические пожарные сигнализации. Кроме того, в ходе подготовки к новому учебному году в ряде школ были отремонтированы кровли, полы, спортивные залы, пищеблоки, системы отопления. Для школ № 8 и 72, находящихся в пригороде, были закуплены новые школьные автобусы.

Автор: Отдел новостей «В»