У участников программы во дворах комфорт и уют Вот два главных слова, которыми местные жители характеризуют результаты ремонта своей придомовой территории. Дом № 6/4 на Ивановской не видел его много лет. Теперь здесь повсюду новый асфальт и бордюры, а также оформлены дорожки будущих детских площадок. Двор стал участником программы «Формирование комфортной городской среды».

«Спасибо нашей управляющей компании, что так быстро помогла собрать документы для участия в программе, – говорит местная жительница Ольга. – Жильцам нужно было внести всего 5 %. Эту сумму нам не надо было собирать в один день – ее поэтапно будут снимать со счета дома. Очень удобно, да и деньги там небольшие».

Остальные 95 % средств на благоустройство придомовой территории предоставил федеральный, краевой и муниципальный бюджеты. Жители многоэтажек на Луговой, 66 и 70 тоже говорят, что, узнав о программе (напомним, что администрация Владивостока широко освещала возможности горожан улучшить состояние своих дворовых территорий), долго не раздумывали. Ведь это отличная возможность преобразить двор на условиях софинансирования, сами бы ремонт не потянули. А 5 % – вполне реальная сумма, собрать которую по силам любому дому.

Всего в этом году в программу попала 21 придомовая территория Владивостока. Так, подрядчики городской администрации уже завершили ремонтные работы во дворах на Калинина, 107, Борисенко, 10/7, Героев-тихоокеанцев, 24, Постышева, 11 и Русской, 11, «Красного знамени», 102 и 104. А чуть раньше придомовые территории обрели новый облик на Гульбиновича, 13, Часовитина, 11 и «Красного знамени», 91.

Автор: Отдел новостей «В»