Ох, что же вы несете… В один из будних дней, закрутившись утром, поняла: на автобусе на работу точно опоздаю. Решила воспользоваться известным онлайн-сервисом и вызвала такси. Машина нашлась быстро.

Выхожу, сажусь, здороваюсь... Кажется, все как всегда. Но не тут-то было. Не успели мы доехать до угла моего дома, как водитель радостно проинформировал:

– Какой у вас тут поганый район, я тут раньше жил, квартиру еле продал. Как вы тут вообще можете жить? Тут одни свиньи живут!

Собственно, что на такой пассаж ответишь? Начнешь доказывать, что в огромном микрорайоне не могут и не живут «только свиньи», что я не свинья? Решив не вступать в дискуссию, я вежливо сказала что-то типа «у всех по-разному, многим этот район нравится».

А водитель продолжает:

– А вы же на Народный едете?

– Да, – говорю.

И слышу:

– Оборзели у вас там! Шлагбаумы понаставили… Кто им разрешил? Что, есть разрешение? Конечно! Да куплено все! Коррупция кругом! На фонарях их надо вешать! Стрелять пачками, не жалко! Лучше под Европой жить, чем в такой стране! Твари все!

Обычно, когда таксисты заводят со мной разговоры «за политику», я улыбаюсь вежливо и отделываюсь фразами типа «ну вы в чем-то правы, но у всех своя точка зрения», но тут после таких слов и экспрессии, с которой все это на меня выплескивалось, хотелось из салона на ходу выпрыгнуть.

– Вы не могли бы, – говорю таксисту, – просто вести машину и не разговаривать со мной? Совершенно не в настроении общаться.

– Аааа, вы из этих, из тех, кто власть поддерживает! – радостно заголосил он.

– Ведите машину, пожалуйста, не отвлекайтесь – на дороге интенсивное движение, – напомнила ему о его обязанностях. – И предупреждаю вас, что оставлю плохой отзыв о вашей работе.

Тут его совсем порвало. Водитель заявил, что знает, где я работаю и живу, мой отзыв ему по барабану и что это мне его бояться надо. В общем, когда приехала в офис, сразу написала яростный отзыв на сайте…

К чести фирмы замечу, что ответили мне моментально, извинились и пообещали все проверить.

А в чем мораль, спросите вы. Не знаю. Может, в том, что прежде, чем других обвинять, самому добросовестно свои обязанности выполнять?

А еще очень важно помнить о том, что в пословице «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь» много мудрости, да и законы кармы никто не отменял. И весь негатив, который выплескивается в пространство, может вернуться прямо по обратному адресу.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ