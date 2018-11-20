Выбрал информатику сам… И не сдал Какие проблемы высветил ЕГЭ-2018 в образовании Приморья?

Привычно и традиционно началось заседание межведомственной комиссии по содействию в организации проведения ЕГЭ в Приморском крае.

Юлия Горностаева, консультант отдела общего образования департамента образования, озвучила цифры: ЕГЭ сдавали 11027 человек, из них 11-классников – 9728. Самым популярным экзаменационным предметом по выбору стало обществознание, а вторым – история и физика. Всего в Приморье в этом году 35 стобалльников, два человека получили по 100 баллов по двум предметам, более 85 баллов набрали 1830 человек… 179 человек не смогли преодолеть барьер минимальных баллов и не сдали ЕГЭ по основным предметам, в итоге не получив аттестат. По краю зафиксировано 16 нарушений процедуры ЕГЭ: 8 раз сдающих ловили с телефонами и столько же – со шпаргалками. Эти ребята также не получили аттестат в этом году. Всего по итогам ЕГЭ было подано 407 апелляций, 68 из которых были удовлетворены.

Все структуры, представители которых присутствовали на заседании, свои обязанности выполняли четко: во всех ППЭ (пункт приема экзамена) были металлодетекторы, видеонаблюдение везде (кроме двух сел в Дальнереченском районе) шло в режиме онлайн, за ходом экзамена присматривали 818 общественных наблюдателей…

А затем вице-губернатор Константин Межонов, который возглавляет комиссию, слегка снизил градус всеобщей радости. Правда, сначала он порекомендовал департаменту образования выдвинуть самых хорошо работающих членов комиссии на награждение грамотами администрации и ЗС ПК, а потом сказал: «Работа комиссии и взаимодействие всех структур, обеспечивающих проведение ЕГЭ в крае, с каждым годом все лучше, а картина уровня образования в наших школах порой безрадостна». И уточнил, что же он имеет в виду…

Где вы, 100 математиков?

С каждым годом (а в 2017-м и нынешнем году особенно) в Приморье растет процент тех учеников, которые, определяясь с экзаменами по выбору, останавливаются на предметах естественно-научного цикла (химия, физика, информатика, биология и так далее), а затем, придя на экзамен, не набирают минимального количества баллов и таким образом не сдают ЕГЭ. Та же картина с математикой профильного уровня – ее собираются сдавать до 70 и больше процентов 11-классников, но в итоге в 2018 году не смогли преодолеть барьер и набрать необходимое количество баллов 16,9 процента от общего количества. Подобные нерадостные показатели по информатике – 19,9 процента, по биологии – 24 процента. По физике 16,2 процента ребят не набрали минимальные баллы, при этом они сами выбрали для сдачи этот предмет.

– С этим нужно что-то срочно делать, проблему необходимо решать комплексно, – сказал Константин Межонов и принялся адресно задавать вопросы, чтобы понять, какие же меры принимаются.

Оказалось, что департамент образования и Приморский институт развития образования каждый год досконально анализируют результаты ЕГЭ и буквально по каждой школе в крае есть статистика: по таким-то предметам тут провал, надо бы подтянуть… Как? Ну, например, отправить педагогов на совместные с ДВФУ смены для учителей по самым проблемным предметам, на прослушивание курса лекций по новым методикам, направлять педагогов из районов края на курсы повышения квалификации и другое. Также собравшиеся отмечали, что необходимо решать и кадровую проблему, например, сегодня в крае 100 вакансий для учителей математики, которые не могут заполнить.

Однако, как отметила Елена Григорьева, ректор института развития образования, нередки случаи, когда педагоги из отдаленных районов края не приезжают на курсы повышения. Причины самые разные, например, учителю не выделяются командировочные… Константин Межонов отметил, что за такие вещи руководителей отделов образования на местах, равно как и глав районов, следует «поощрять» подзатыльниками, чтобы серьезнее относились к проблеме.

А почему полиция кабак не охраняет?

На заседании комиссии отметили: в 2018 году Приморье участвовало в апробации ЕГЭ по китайскому языку. Кроме того, наш край вошел в число 30 регионов России, в которых апробируется методика передачи как экзаменационных материалов для ЕГЭ, так и результатов через Интернет. Краю еще предстоит решить, будет ли эта технология использоваться в 2019 году, поскольку до сих пор в некоторых отдаленных районах Приморья слишком низкое качество связи, чтобы принять или передать тяжелые – 2 гигабайта и выше – файлы. Представитель Ростелекома отметил, что в 99 процентах школ края морально устаревшее оборудование видеонаблюдения, закупленное, как ни парадоксально, всего 4 года назад (да, технологии не стоят на месте), и его надо менять. Но это большие деньги, отметили собравшиеся, и тут нужно подумать, возможно, есть иные способы решения проблемы (аренда техники, например).

Также на заседании комиссии говорили и о вопросах того самого взаимодействия, которое является сутью работы комиссии. Например, представители Госавтоинспекции посетовали, что подчас главы сел или даже районов направляют им сообщения о том, что необходимо проверить или сопровождать автобус, в котором школьников повезут на сдачу ЕГЭ, чуть ли не за час до выезда, хотя по закону должны это делать за 10 дней. Но, как это часто бывает, забыли, не вспомнили, спохватились в последний момент, а в итоге – нарушение…

Стражи порядка отметили: во многих районах попросту игнорируется решение департамента образования о проведении выпускных в один день. Например, в Ольгинском районе, где в прошлом году было всего 72 выпускника, выпускные «гуляли» три дня вместо одного. Мотивируется это тем, что мало увеселительных заведений в районе, ресторанов и что выпускники одной школы не хотят праздновать рядом с выпускниками из другой.

Меж тем, по мнению правоохранителей, выпускные вечера – это не банкеты с морем алкоголя, а торжественное вручение аттестатов и проходить оно должно в школах. И если обеспечивать порядок и охранять школы полиция готова, то выполнять функции ЧОПов и обеспечивать порядок на вечеринках в ресторанах – нет. Заниматься вопросами безопасности детей на мероприятиях в заведениях общепита должны родители – либо сами дежурить, либо нанимать ЧОП. И вообще, отметили представители УМВД, по большому счету, полиция должна штрафовать родителей, вовлекающих несовершеннолетних в распитие алкогольных напитков. Полиция даже предложила попробовать ввести в крае методы борьбы с алкогольными выпускными по примеру других регионов страны, где в день выпускного запрещена торговля спиртным.

Участники комиссии и вице-губернатор согласны с тем, что традиции разгульно-загульных выпускных балов пагубны и должны отойти в прошлое, но как это сделать реально – вопрос сложный. Константин Межонов отметил, что для начала главам тех районов, где проигнорировали единый день выпускных, будет поставлено на вид, чтобы на будущий год отнеслись к вопросу серьезнее. Участники комиссии во время обмена мнениями сошлись в одном: со временем (но это не так скоро) традиция заливать вручение аттестатов алкоголем уйдет в прошлое, но для этого нужно приложить немало усилий, причем не только одного департамента образования, это вопрос куда более серьезный – вопрос менталитета… Но начинать делать первые шаги на пути решения проблемы следует уже сегодня. Например, строже подходить к вопросу соблюдения единого дня выпускных.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ