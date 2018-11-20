Лесопромышленникам поручили работать не только на экспорт. Но и для приморцев Обеспечить население сел дровами, восстановить дороги, создать лесопитомники и взять на работу приморцев – такие задачи врио губернатора края Олег Кожемяко поставил перед руководителями предприятий лесоперерабатывающего комплекса. Совещание состоялось во время его рабочей поездки в Чугуевский район, сообщает пресс-служба края.

Участие в мероприятии приняли представители почти 40 предприятий, осуществляющих деятельность на территории края. Было озвучено, что на сегодняшний день в лесопромышленности используется более 60% леса в регионе, причем значительная часть древесины идет на экспорт – в Китай, Японию, Корею и другие страны. Налоговые поступления от этой деятельности составляют более 3,5 миллиарда в год – это одни из крупнейших налогоплательщиков края.

Но даже при таком развитом лесном хозяйстве в регионе возникают вопросы с обеспечением населения дровами. Жители муниципалитетов неоднократно жаловались Олегу Кожемяко, что дрова им продают по завышенным ценам.

«Задача по обеспечению дровами населения – одна из основных. Муниципальные администрации должны организовать доставку. Люди мне жалуются, что куб дров стоит больше 2 тысяч рублей, – такого быть не должно. У нас в крае 50% населения используют печное отопление, поэтому вы должны выполнить свои обязательства по заготовке дров и обеспечению ими населения по доступной цене», – подчеркнул он, поручив департаменту лесного хозяйства проинформировать население края о поставщиках дров.

Еще один наболевший вопрос – проезд лесовозов по муниципальным и краевым дорогам, которые после этого начинают проседать и разрушаться.

«Дороги должны содержаться в нормальных условиях. Я согласен с жителями края. Вы используете наш лес, значит, должны участвовать в жизни края, в том числе в восстановлении дорог», – добавил Олег Кожемяко.

Врио губернатора обсудил с лесопромышленниками создание лесопитомников, правила вырубки липы в Приморье, а также трудоустройство местного населения.

«Я категорически против массового трудоустройства иностранной рабочей силы. Берите людей из районов и повышайте зарплату. Оклады должны быть не ниже МРОТ – мы это проконтролируем», – обозначил он.

Обсудили также и изменения в законодательстве с 1 января 2019 года. Лесопромышленникам запретят вывозить кругляк березы на экспорт и повысят пошлины. Собравшиеся попросили отсрочку для Приморья, так как для многих эти нововведения существенно скажутся на производительности. Врио губернатора отметил, что рассмотрит этот вопрос.

Автор: Отдел новостей «В