У «Восточного кольца» появился план Министерство культуры России и Федеральное агентство по туризму подписали план мероприятий по реализации межрегионального туристского проекта «Восточное кольцо России», разработанный департаментом туризма Приморского края совместно с партнерами из 12 дальневосточных и сибирских регионов, сообщает пресс-служба края.

Согласно документу совместная работа всех заинтересованных сторон будет строиться по нескольким направлениям. Среди них разработка новых маршрутов с использованием авиационного, железнодорожного, водного и автотранспорта, формирование единой базы фото-, видео- и других презентационных материалов «Восточного кольца». А также развитие туристско-рекреационного комплекса и повышение качества туруслуг на территории Дальнего Востока.

Самый масштабный блок работы связан с продвижением туристских услуг Дальневосточного и Сибирского федеральных округов на российском и мировом профильных рынках.

«Как показывает практика, реализация крупных межрегиональных туристских проектов приносит ощутимые плоды для туристской отрасли. Здесь примером могут служить всемирно известное «Золотое кольцо», «Серебряное ожерелье». Безусловно, для нас, для Дальнего Востока, совместная реализация этого проекта и в первую очередь консолидированное продвижение туристских ресурсов и продуктов – это большой плюс», – подчеркнул глава ведомства.

Напомним, что федеральный проект «Восточное кольцо России» впервые был презентован в рамках Тихоокеанского туристского форума – 2016, а уже в сентябре того же года на Восточном экономическом форуме главы 12 субъектов РФ и руководство Министерства культуры России и Ростуризма подписали соглашение о его реализации. Планируется, что «Восточное кольцо» соединит лучшие места Дальнего Востока в единый маршрут и даст возможность туристам посетить сокровищницы каждого региона.

На данный момент в рамках «Восточного кольца» разработано семь маршрутов: «Восточное ожерелье», «Восточное кольцо», «Пять стихий», «Тигровый бриллиант», «Легенды Тихого океана», «Огненный тигр» и «Праздник вкуса».

Автор: Отдел новостей «В»