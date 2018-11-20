«Звезда» начала серийное производство крупнотоннажных танкеров

Судоверфь «Звезда» 15 ноября встречала важных гостей – производство в Большом Камне посетили главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Это событие стало знаменательным – состоялась церемония резки металла для второго танкера класса «Афрамакс». Дан старт серийному производству крупнотоннажных судов на «Звезде».

20 нояб. 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4434 (6139) от 20 нояб. 2018

Стоит отметить, что спуск на воду первого головного танкера типа «Афрамакс» запланирован уже на 2020 год, а закладка судна состоялась в сентябре этого года во время визита президента РФ Владимира Путина. 

Новая эра судостроения

Резка листов стали производится на высокоточном газоплазменном резочном станке. Самая современная в России судоверфь оснащена передовым оборудованием, позволяющим применять высокоточные методы разметки, сварки и резки металла, включая лазерные. 

Игорь Сечин и Олег Кожемяко ознакомились с работой оборудования блока корпусных производств, осмотрели строительные площадки сухого дока и завода винто-рулевых колонок «Сапфир», посетили газовую котельную. Особое внимание глава компании и руководитель региона уделили объектам строительства жилых микрорайонов для работников судостроительного комплекса.

После запуска процедуры резки металла Игорь Сечин обратился к собравшимся: «Начало выпуска подобных судов – не только показатель роста технологического, производственного, кадрового потенциала судостроительной промышленности, но и вопрос национальной безопасности и независимости. Само же строительство современной верфи крупнотоннажного судостроения ведется на основании поручения президента. Проект предполагает строительство производственных мощностей судостроительного комплекса «Звезда», сопутствующей инженерной инфраструктуры и жилья для работников», – заявил Сечин.

Олег Кожемяко подчеркнул, что происходящее сейчас на ССК «Звезда» – новая эра в судостроении.

«Такие суда в России никто не строил. И я уверен, что судостроители справятся со всеми планами и графиками, сдадут первое судно в срок. А после пойдут новые заказы, что позволит обеспечить поступления в региональный бюджет, создать новые рабочие места. Сегодня мы видим реальную работу компании «Роснефть», которая позволяет справляться с поручениями президента», – отметил врио губернатора Приморья.

«Отступать нельзя!»

Руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации ВГУЭС доктор экономических наук Александр Латкин считает, что развитие ССК «Звезда» – одна из важнейших задач региона.

«Новая судоверфь – это грандиознейший проект. «Роснефть» предполагает там строить танкеры для перевозки сжиженного газа. Ожидается, что транспортировка его будет осуществляться по Северному морскому пути. В этом очень заинтересованы наши азиатские партнеры. Чтобы все процессы были запущены, нам просто необходимы собственные суда ледового класса, крупнотоннажные. Конкуренцию нам составляют корейцы в вопросе судостроения, но, думаю, ситуация может измениться. Сейчас уже очень много сделано и отступать нельзя!» – заявил экономист.

По словам доцента Школы экономики и менеджмента ДВФУ кандидата экономических наук Максима Кривелевича, ССК «Звезда» на сегодняшний день – это единичный успешный проект на Дальнем Востоке.

«Есть сферы, в которые государству и государственным компаниям лучше не лезть. А есть те сферы, которые в поддержке нуждаются. И это, безусловно, судостроение. «Звезда» – проект, созданный по поручению президента. Он достаточно успешно развивается. Редкий случай, когда пока удается решать и вопросы кадрового дефицита, и прирастания инфраструктуры», – подчеркнул Кривелевич.

Всестороннее развитие

Стоит отметить, что на сегодняшний день ССК «Звезда» уверенно развивается. Для сотрудников строятся новые дома, специалистов отправляют за счет предприятия на обучение, и у работников есть уверенность в завтрашнем дне, поскольку «Звезда» уже обеспечена заказами на несколько десятилетий.

Заместитель начальника цеха по производству Алексей Гулевич приехал работать на ССК из Санкт-Петербурга.

«Я работал на питерских верфях, когда узнал, что в Приморье планируется создание ССК. Загорелся идеей переезда туда и трудоустройства. И нисколько не пожалел. Работа действительно интересная, есть заказы, которые увлекают, и их немало. В скором времени мы можем стать центром российского судостроения», – считает Гулевич.
Мастер участка Дмитрий Козлов карьеру на предприятии делает уверенными темпами: руководство ССК, оценив его успехи, направило Дмитрия на обучение в МГУ имени Невельского. Сейчас специалист получает высшее образование по специальности «Судостроение».

«Я всю свою дальнейшую судьбу связываю с ССК – планирую и дальше тут работать. Мой сын скоро оканчивает школу, собирается идти по моим стопам и тоже хочет работать на «Звезде». Так что будет у нас династия», – поделился Козлов.

Юлия Гриднева переехала в Большой Камень вместе с мужем из Уссурийска. Предприятие обеспечило его и жену жильем: они снимают просторную квартиру с обстановкой по цене значительно ниже рыночной. А недавно у Гридневых родился сын.

«Район, в котором мы живем, очень удобный: рядом детсад, школа, магазины, аптеки... Дом новый – «Звезда» строила его специально для сотрудников. Мы ни разу не пожалели, что переехали сюда, и уже точно знаем, что останемся жить здесь», – отметила Юлия.

Автор: Отдел экономики «В»