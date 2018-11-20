«Звезда» начала серийное производство крупнотоннажных танкеров Судоверфь «Звезда» 15 ноября встречала важных гостей – производство в Большом Камне посетили главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Это событие стало знаменательным – состоялась церемония резки металла для второго танкера класса «Афрамакс». Дан старт серийному производству крупнотоннажных судов на «Звезде».

Стоит отметить, что спуск на воду первого головного танкера типа «Афрамакс» запланирован уже на 2020 год, а закладка судна состоялась в сентябре этого года во время визита президента РФ Владимира Путина.

Новая эра судостроения

Резка листов стали производится на высокоточном газоплазменном резочном станке. Самая современная в России судоверфь оснащена передовым оборудованием, позволяющим применять высокоточные методы разметки, сварки и резки металла, включая лазерные.

Игорь Сечин и Олег Кожемяко ознакомились с работой оборудования блока корпусных производств, осмотрели строительные площадки сухого дока и завода винто-рулевых колонок «Сапфир», посетили газовую котельную. Особое внимание глава компании и руководитель региона уделили объектам строительства жилых микрорайонов для работников судостроительного комплекса.

После запуска процедуры резки металла Игорь Сечин обратился к собравшимся: «Начало выпуска подобных судов – не только показатель роста технологического, производственного, кадрового потенциала судостроительной промышленности, но и вопрос национальной безопасности и независимости. Само же строительство современной верфи крупнотоннажного судостроения ведется на основании поручения президента. Проект предполагает строительство производственных мощностей судостроительного комплекса «Звезда», сопутствующей инженерной инфраструктуры и жилья для работников», – заявил Сечин.

Олег Кожемяко подчеркнул, что происходящее сейчас на ССК «Звезда» – новая эра в судостроении.

«Такие суда в России никто не строил. И я уверен, что судостроители справятся со всеми планами и графиками, сдадут первое судно в срок. А после пойдут новые заказы, что позволит обеспечить поступления в региональный бюджет, создать новые рабочие места. Сегодня мы видим реальную работу компании «Роснефть», которая позволяет справляться с поручениями президента», – отметил врио губернатора Приморья.

«Отступать нельзя!»

Руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации ВГУЭС доктор экономических наук Александр Латкин считает, что развитие ССК «Звезда» – одна из важнейших задач региона.

«Новая судоверфь – это грандиознейший проект. «Роснефть» предполагает там строить танкеры для перевозки сжиженного газа. Ожидается, что транспортировка его будет осуществляться по Северному морскому пути. В этом очень заинтересованы наши азиатские партнеры. Чтобы все процессы были запущены, нам просто необходимы собственные суда ледового класса, крупнотоннажные. Конкуренцию нам составляют корейцы в вопросе судостроения, но, думаю, ситуация может измениться. Сейчас уже очень много сделано и отступать нельзя!» – заявил экономист.

По словам доцента Школы экономики и менеджмента ДВФУ кандидата экономических наук Максима Кривелевича, ССК «Звезда» на сегодняшний день – это единичный успешный проект на Дальнем Востоке.

«Есть сферы, в которые государству и государственным компаниям лучше не лезть. А есть те сферы, которые в поддержке нуждаются. И это, безусловно, судостроение. «Звезда» – проект, созданный по поручению президента. Он достаточно успешно развивается. Редкий случай, когда пока удается решать и вопросы кадрового дефицита, и прирастания инфраструктуры», – подчеркнул Кривелевич.

Всестороннее развитие

Стоит отметить, что на сегодняшний день ССК «Звезда» уверенно развивается. Для сотрудников строятся новые дома, специалистов отправляют за счет предприятия на обучение, и у работников есть уверенность в завтрашнем дне, поскольку «Звезда» уже обеспечена заказами на несколько десятилетий.

Заместитель начальника цеха по производству Алексей Гулевич приехал работать на ССК из Санкт-Петербурга.

«Я работал на питерских верфях, когда узнал, что в Приморье планируется создание ССК. Загорелся идеей переезда туда и трудоустройства. И нисколько не пожалел. Работа действительно интересная, есть заказы, которые увлекают, и их немало. В скором времени мы можем стать центром российского судостроения», – считает Гулевич.

Мастер участка Дмитрий Козлов карьеру на предприятии делает уверенными темпами: руководство ССК, оценив его успехи, направило Дмитрия на обучение в МГУ имени Невельского. Сейчас специалист получает высшее образование по специальности «Судостроение».

«Я всю свою дальнейшую судьбу связываю с ССК – планирую и дальше тут работать. Мой сын скоро оканчивает школу, собирается идти по моим стопам и тоже хочет работать на «Звезде». Так что будет у нас династия», – поделился Козлов.

Юлия Гриднева переехала в Большой Камень вместе с мужем из Уссурийска. Предприятие обеспечило его и жену жильем: они снимают просторную квартиру с обстановкой по цене значительно ниже рыночной. А недавно у Гридневых родился сын.

«Район, в котором мы живем, очень удобный: рядом детсад, школа, магазины, аптеки... Дом новый – «Звезда» строила его специально для сотрудников. Мы ни разу не пожалели, что переехали сюда, и уже точно знаем, что останемся жить здесь», – отметила Юлия.

Автор: Отдел экономики «В»