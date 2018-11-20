Миклухо-Маклай и Юргенс прибудут на поезде Москва – Владивосток Утром в четверг во Владивосток прибудет необычный поезд. Как сообщила пресс-служба края, этот состав ОАО «РЖД» формировало совместно с Русским географическим обществом и посвящен он великим русским путешественникам.

10 вагонов поезда «Россия» сообщением Москва – Владивосток оформлены материалами экспозиции «Золотой фонд Русского географического общества».

В оформлении интерьера и экстерьера состава представлены репродукции дневников, заметок, рисунков, которые создавались во время экспедиций, а также уникальных карт и книг. Каждый вагон поезда посвящен деятельности одного из великих русских путешественников, исследователей, членов Русского географического общества: Петра Семенова-Тян-Шанского, Карла Богдановича, Николая Миклухо-Маклая, Николая Пржевальского, Сергея Минцлова, Густава Радде, Эрнста Гофмана, Григория Грумм-Гржимайло, Николая Юргенса, Гомбожаба Цибикова.

– Выбор поезда «Россия» для этого проекта неслучаен. Поезд следует по самому протяженному железнодорожному пассажирскому маршруту в мире, по территории одной страны – 9288 километров. Путешествуя, можно изучать географию нашей Родины, – отметил директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

Автор: Отдел новостей «В»