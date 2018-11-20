В «Пионере» прописали генерала от инфантерии Сразу шесть новых улиц наименованы во Владивостоке. Такое решение было принято на заседании комиссии по городской топонимике под председательством заместителя главы администрации Владивостока Игоря Ткаченко, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в районе улицы Максимовича на территории садоводческого товарищества «Пионер» появились улицы Маака (в честь русского ученого Ричарда Маака), Венюкова (в честь русского путешественника и военного географа Михаила Венюкова), Надарова (в честь российского военного деятеля, генерала от инфантерии, писателя, одного из первопроходцев Уссурийского края Ивана Надарова), а также улица Тихоокеанская.

На одну улицу стало больше в районе бухты Лазурной, где появилась улица Журавлиная. А улица от Университетского проспекта до полуострова Канал на острове Русском теперь носит название Гродекова.

Напомним, что в комиссию по городской топонимике входят специалисты администрации Владивостока, представители Общества изучения Амурского края, «Почты России», Российского государственного архива Дальнего Востока, Приморского государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева и другие.

При принятии решений по наименованию улиц в краевой столице специалисты администрации Владивостока и члены комиссии по городской топонимике проводят большую подготовительную работу по изучению архивных данных, документов, анализируют традиционно сложившиеся названия и их актуальность на сегодня. Улицы во Владивостоке наименовываются по предложению граждан или организаций, а также в соответствии с муниципальным правовым актом № 146-МПА «Положение о порядке присвоения наименований и переименования объектов на территории города Владивостока».

Автор: Отдел новостей «В»