«Свет сердца» увидим в декабре Жители Владивостока подают заявки на участие в первом городском фестивале «Свет сердца», сообщает пресс-служба мэрии.

Этот фестиваль объединит горожан с ограниченными возможностями по состоянию здоровья. Он пройдет 4 декабря и будет приурочен к Международному дню инвалидов. Всех, кто планирует принять участие, просят заявить об этом. Последним днем приема заявок станет предстоящая пятница, 23 ноября.

Как уже писал «В», в рамках фестиваля владивостокцы продемонстрируют свои умения в декоративно-прикладном творчестве, изобразительном искусстве, музыке и хореографии. На сегодняшний день заявки подали уже 23 человека. На фестиваль «Свет сердца» они предоставят свои поделки, выполненные в различных техниках, картины, изделия из глины, игрушки ручной работы и многое другое.

Как проинформировали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока, помимо выставки декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства для участников фестиваля состоятся мастер-классы по живописи на воде, изготовлению новогодних венков и многому другому.

«Для участия в фестивале необходимо заполнить заявку и направить ее по адресу: улица Ильичева, 15, каб. № 9, 39. Заявка должна быть подписана руководителем общества инвалидов», – отметили специалисты городской администрации.

Фестиваль пройдет 4 декабря в гостиничном комплексе «Акфес-Сейо» (проспект 100 лет Владивостоку, 103). Начало в 11 часов. Для гостей подготовлена яркая концертная программа с участием творческих коллективов и сольных исполнителей Владивостока. На сцену выйдут также артисты из числа общественных организаций инвалидов приморской столицы.

А накануне фестиваля – 3 декабря – на базе гостиничного комплекса «Экватор» (ул. Набережная, 20) пройдет шашечный турнир. Он начнется также в 11.00.

Победителя и призеров ждут денежные сертификаты в один из гипермаркетов города Владивостока на 15000, 10000 и 5000 рублей соответственно.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 2614-396 и 2614-350.

Автор: Отдел новостей «В»