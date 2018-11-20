На арендном рынке появилось муниципальное жилье На прошедшем комитете по городскому хозяйству Думы Владивостока депутаты рассмотрели перечень муниципальных жилых помещений для коммерческого использования, то есть для сдачи внаем гражданам.

Администрация Владивостока представила депутатам перечень жилых помещений, которые не соответствуют критериям соцнайма, но могут быть отданы под коммерческое использование, в частности, под сдачу внаем под жилье. В перечне 60 помещений. Большая часть из них – квартиры, расположенные в домах на острове Попова, в поселке Трудовое. Кроме того, в списке есть и комнаты в коммунальных квартирах во Владивостоке.

Напомним, что незадолго до этого депутаты рассмотрели порядок для распределения муниципального арендного жилья.

Как пояснили представители городской администрации, средняя стоимость аренды составляет от 100 до 300 рублей за квадратный метр, в зависимости от наличия коммунальных услуг. Большинство сдаваемых помещений – квартиры, которые находятся в домах барачного типа, без услуг, соответственно, сдаются по относительно невысокой цене. Договоры найма администрация заключает на год, затем в случае добросовестного исполнения съемщиками своих обязанностей (в частности, своевременной оплаты) продлевает их.

– У администрации города есть жилые помещения, но они не соответствуют нормативам социального найма (либо их площадь мала, либо они не благоустроены), – пояснила председатель комитета по городскому хозяйству Наталья Войновская. – Долгое время эти помещения либо пустовали и разрушались, либо заселялись незаконно. То есть были балластом и никакого дохода городу не приносили. Предварительно депутаты приняли нормативный документ, который определил порядок использования этого фонда. В том числе было оговорено, что перечень имеющихся в фонде муниципалитета арендных квартир утверждается думой города. Снять такую квартиру может любой гражданин в порядке очереди.

Автор: Лика ТКАЧЕНКО