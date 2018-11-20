Иностранцы выяснят, насколько у Владивостока сладкая жизнь Во Владивостоке проходят съемки популярного телевизионного шоу о туризме LaDolceVita, которое ведет известная в Латинской Америке журналистка Александра Росси. Шоу снимается для испаноязычной аудитории и будет выходить на каналах в США, Мексике, Испании, Канаде, Южной Америке…

В программе пребывания съемочной группы – Приморский океанариум, Приморская сцена Мариинского театра, а также другие достопримечательности Владивостока, в том числе традиционный экскурсионный тур по городу. Кроме того, гостей ждут гастрономические ужины и обеды в ресторанах с дальневосточной кухней. Как сообщила пресс-служба края, съемочная группа выбрала все самое основное, что должно быть показано новой широкой аудитории.

Программа LaDolceVita (сладкая жизнь) была организована при взаимодействии с компанией PeterGoodTour’s в Санкт-Петербурге, которая развивает туристический обмен между Россией и Латинской Америкой. Они провели съемки в Москве и Санкт-Петербурге и после этого решили отправиться во Владивосток, чтобы показать, насколько большая наша страна и какие интересные места еще ждут туристов в России.

LaDolceVita выходит в прайм-тайм на самом большом и популярном телеканале Латинской Америки – CaracolInternacional. Аудитория канала составляет 24 миллиона человек.

– Мы хотим добраться до каждого уголка мира, чтобы собрать все самое интересное и научить людей наслаждаться путешествием. Мы стараемся передать все достоинства выбранных нами мест и мультикультурность нашего меняющегося мира: новые места, новые истории, новые люди, – рассказала автор программы Александра Росси.

По ее словам, после чемпионата мира по футболу – 2018 значительно увеличился интерес к России у туристов со всего мира, в том числе из стран Латинской Америки. И главное, что интерес этот возрос не только к центральным городам, но и к отдаленным регионам страны, в частности к Дальнему Востоку.

Александра также отметила, что Владивосток входит в программу одного из самых известных туров по Транссибирской магистрали, и часто люди хотят совместить посещение России с другими странами, например, Японией, Кореей и Китаем.

Пилотные серии передачи, отснятые в ноябре 2018 года, выйдут в эфир уже в первом квартале 2019 года.

Автор: Отдел новостей «В»