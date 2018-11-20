Акванавты вышли на воздух На Тихоокеанском флоте успешно завершен эксперимент по первому в истории ВМФ России погружению водолазов на рекордную глубину 416 метров.

Как сообщила пресс-служба ТОФ, на борту спасательного судна «Игорь Белоусов» успешно завершен этап вывода из барокамеры водолазов-глубоководников, которые 29 октября впервые в истории совершили экспериментальный спуск в водолазном колоколе на глубину 416 метров с выходом на грунт. Водолазы в ходе погружения провели тренировку по подсоединению шлангов подачи воздуха к макету условно аварийной подводной лодки.

После рекордного погружения водолазы в течение 23 суток проходили компрессию, адаптацию, а затем декомпрессию в комплексе барокамер «Игоря Белоусова». Для завершения физического восстановления они переведены под наблюдение врачей.

После выхода из барокамеры по традиции в подарок глубоководники получили торт, изготовленный для них по специальному заказу, и камчатского краба.

С первым в отечественной истории рекордным глубоководным погружением акванавтов поздравил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, который специально прибыл на борт судна. Он отметил, что для Тихоокеанского флота является особой честью успешное проведение такого масштабного эксперимента и непосредственное участие в нем водолазов ТОФ.

Автор: Отдел новостей «В»