Требуются профессионалы. Учить детей автоквантуму, биоквантуму… Во Владивостоке на базе муниципального Дворца детского творчества в 2019 году откроется «Кванториум» – технопарк, где дети от 5 до 18 лет смогут овладеть различными техническими специальностями, сообщает пресс-служба мэрии.

Технопарк «Кванториум» – основа нового российского образовательного формата для детей в области инженерных наук. Такие проекты реализуют за счет федеральной поддержки правительства России, они направлены на возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовку кадрового резерва для технологического лидерства страны.

Как показал успешный опыт других городов, выпускники даже после одного года обучения в детском технопарке выбирают инженерные, технические специальности, поступают в лучшие вузы и создают уникальные, востребованные на практике проекты. Так, например, подростки в Томске разработали коптеры, которые во время полета собирают геоданные и прогнозируют заторы реки Томь. А во Владимире ученики собрали автономного робота-мусорщика, который сам передвигается по дорогам.

Во владивостокском «Кванториуме» планируется реализовать восемь образовательных программ.

Автоквантум – построение беспилотных транспортных средств, проектирование, создание и испытание полностью действующего дистанционно пилотируемых транспортных средств.

Энерджиквантум – создание современных транспортных средств на альтернативных источниках управления.

Робоквантум – изучение беспроводной связи, средств программирования, технологий в области электроники и мехатроники, устройства автоматизированного поиска и обработки информации.

Аэроквантум – здесь дети вместе со взрослыми решают инженерные задачи по проектированию, сборке, а также коммерческому применению беспилотных летательных аппаратов.

Биоквантум – формирование у обучающихся представлений и практических навыков в области биотехнологии, изучение генной и клеточной инженерии.

IT-квантум – учащиеся познают интеллектуальные системы и технологии информационной безопасности, операционные системы, сети и программное обеспечение.

Промдизайнквантум научит будущих дизайнеров применять лазерные технологии, владеть инструментами 3D-моделирования, дети получат практические навыки конструкторского рисования, черчения, макетирования из различных материалов и прототипирования средствами передовых hi-hech технологий.

Виртуальная реальность/дополненная реальность VR/AR – на занятиях ученики смогут узнать, как создавать собственные виртуальные миры и проектировать VR-шлемы. Шлемы виртуальной реальности пригодны для игр с погружением или панорамного видео – кино, которое идет вокруг вас, а вы можете оглядываться по сторонам, как в жизни.

Специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования рассказывают, что сегодня ведутся подготовительные работы. В частности, для «Кванториума» необходимо найти профессиональные кадры. Буквально в ближайшие дни во Владивостоке будет объявлен конкурс на замещение должности руководителя технопарка.

От него понадобятся следующие умения:

– определение стратегии, целей и задач развития технопарка;

– создание условий для внедрения инноваций и реализация инициатив, направленных на повышение качества образования;

– эффективное сотрудничество с органами государственной власти и местного самоуправления, общественными и иными организациями;

– формирование кадровой политики, обеспечение участия преподавателей в федеральных и иных образовательных программах, проектах, мероприятиях по обмену опытом федерального и иного уровня;

– организация учебного процесса.

Автор: Отдел новостей «В»