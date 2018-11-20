С божьим благословением и комиссарским наказом Новобранцев к месту службы провожали торжественными речами, показательными боями и «Прощанием славянки»

Во Владивостоке на прошлой неделе на территории краевого военного комиссариата состоялись торжественные проводы призывников. Сказать ребятам напутственное слово прибыли военный комиссар Приморского края Николай Трегубко, начальник подготовки и призыва граждан на военную службу Николай Яшин, инспектор Восточного военного округа адмирал Виктор Образцов, протоирей Виктор, а также родители новобранцев.

Проводы в армию – незабываемое событие в жизни каждого призывника и его родителей. Отныне биография молодого мужчины будет разделена на два периода – до службы в армии и после. И с каким душевным настроем будущие защитники Отечества отправятся к месту службы, зависит и вот от таких моментов.

Будущих воинов отцы-командиры приветствовали патриотическими речами, а представитель Владивостокской епархии – божьим словом. Благословив новобранцев, протоирей Виктор вручил каждому освященную бумажную иконку. Как это делали в былые времена православные священнослужители перед битвой. Не обошлись проводы и без песен в исполнении солиста ансамбля ТОФ. А примером воинского мастерства стало выступление морпехов, продемонстрировавших фрагменты рукопашного боя.

Необходимо отметить, что сотрудники крайвоенкомата организовали вот такие торжественные проводы молодого пополнения впервые за много лет. Но, по словам военного комиссара Николая Трегубко, первый блин не вышел комом.

– Отправки призывников к месту прохождения службы у нас идут каждый день. Конечно, не так торжественно, как сегодня. Но мы стараемся поднять боевой дух бойцов, популяризировать воинскую службу. В районах края мы тоже проводим Дни призывника, как правило, в октябре, пока еще тепло. В это время уже работают призывные комиссии, – говорит Николай Владимирович.

Как уже писал «В», осенний призыв-2018 начался 1 октября и продлится до конца декабря. За это время в Приморье военные комиссариаты планируют направить на срочную службу 1520 человек. Это на 300 новобранцев меньше, чем было призвано нынешней весной. По словам полковника Николая Трегубко, половина парней останется служить в родном крае. Это в первую очередь молодые люди, у которых есть дети, больные и пенсионного возраста родители. Остальные бойцы отправятся в другие регионы Восточного военного округа – в Хабаровский край и Забайкалье.

В западной части России будут служить меньше 2 % приморских новобранцев. При этом военком отметил, что количество призывников ежегодно снижается из-за пополнения штата воинских частей контрактниками.

– Основная масса призывников нормально относится к воинской службе. Воспринимают ее неадекватно лишь единицы. Как правило, это ребята, не подготовленные к жизненным трудностям либо воспитывавшиеся в неполных семьях. Для них нахождение в мужском коллективе – большая проблема. Но в целом за последние пять лет у молодежи вырос интерес к армии: она стала современной, с новейшим вооружением, а служба в вооруженных силах – престижной. Очень многое изменилось и в бытовых условиях. Например, военнослужащих срочной службы сейчас не задействуют в приготовлении пищи, этим по контракту занимаются аутсорсинговые компании. Бойцов не привлекают к хозяйственным работам. Даже уборка территории воинской части возложена на жилищно-коммунальные компании министерства обороны. Вместо общей бани в каждой казарме появились душевые кабинки, чтобы бойцы могли мыться и принимать душ каждый день, а не раз в неделю, как это было раньше. Ко всему, сейчас срок срочной службы ограничен одним годом, если служить на берегу, и двумя годами, если – на флоте, – рассказал Николай Трегубко.

Проверить себя на службе

После окончания торжественных проводов будущие воины заняли места в автобусах. Один из них отправился в Партизанский район, другой – в Арсеньев, третий – на железнодорожный вокзал для посадки на поезд. Как и положено традицией, духовой оркестр играл «Прощание славянки».

Наталья Бондаренко провожала в армию сына Руслана. В июне этого года парень окончил училище и получил диплом специалиста-радиотехника, это очень нужная в вооруженных силах специальность.

– Сначала он не хотел идти в армию, – призналась мама будущего бойца. – Но потом решил, что надо проверить себя – на что он способен как мужчина. Руслана направили служить в Арсеньев, это недалеко, тем более что есть сотовые телефоны и мы всегда можем с ним связаться. Конечно, переживаем, но надеемся, что у него все будет хорошо. Ему предлагали остаться служить при штабе, но там такая секретность, что после службы он бы не смог выехать за границу. А Руслан любит путешествовать, поэтому отказался.

Как рассказал «В» начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Николай Яшин, торжественные отправки призывников проходят в Арсеньеве и Дальнегорске. Непременно с присутствием руководителей муниципалитета и представителей Владивостокской епархии. Отправляясь на службу, воины должны знать, что их возвращения ждут в родных краях.

Автор: Сергей КОЖИН