«Спартак» поскользнулся на домашнем паркете Не поддается логическому объяснению провал мужской баскетбольной команды «Спартак-Приморье» в двух последних турах в суперлиге (первый дивизион) чемпионата России.

Наши земляки потерпели два поражения подряд на домашней площадке – в новейшей истории «красно-белых» такого еще не случалось. И ладно бы действующие чемпионы страны сражались с равными по силе командами. Так нет. Приморцы уступили клубам из второй половины турнирной таблицы. Но обо всем по порядку.

Уступили студентам-сибирякам

В «красный день календаря» – 7 ноября на площадку «Олимпийца» пожаловали сибирские студенты из «Университета-Югры». Талантливые, молодые и амбициозные ребята, но не более. Как им тягаться с профессиональным коллективом, который еще летом метил в элиту российского баскетбола – Единую лигу ВТБ?

Перед этой игрой «Спартак-Приморье» из-за травмы потерял на время Сергея Чернова, но буквально за час до стартового свистка успел заявить американского легионера-защитника Омара Калхоуна (минувшей весной выступал за итальянский клуб «Канту»).

«Университет» в этом матче показал лучшую реализацию бросков с игры в нынешнем сезоне. Только по ходу первой четверти сибиряки реализовали 9 из 12 бросков и имели преимущество по ходу стартовой 10-минутки в 7 очков. Но тут с ходу включился баскетболист из США и сократил отставание «Спартака» до минимума.

Впервые приморцы вышли вперед в этом матче в самом начале второй четверти, когда удались дальние броски нашим игрокам Григорию Мотовилову и Алексею Вздыхалкину. А на большой перерыв хозяева уходили при счете 44:38. Казалось, дальше на паркете будут доминировать приморцы.

Но не тут-то было. Вторая половина встречи началась с рывка гостей в 9 очков. Следом защитник владивостокского клуба Максим Колюшкин в одиночку набрал столько же и восстановил равновесие. Однако концовку третьей четверти наши земляки откровенно провалили и уже они были в роли догоняющих.

В заключительной партии преимущество «Университета» росло. Худо-бедно «красно-белые» сумели сократить отставание до 3 очков. Но на большее их уже не хватило. Последний бросок в их исполнении оказался неточным. В итоге поражение со счетом 85:89.

И проиграли уральцам

В этом поединке дальневосточники повторили ошибки предыдущей игры. Они со стартового свистка упустили соперника.

В первом игровом отрезке преимущество «Урала» достигало 9 очков. Вновь отставание сокращал легионер Омар Калхоун. С помощью товарищей по команде удалось зацепиться за счет 20:22.

В начале второй четверти «Спартак» вновь расслабился, гости рванули в отрыв. Однако в этот момент классно отметились точными попаданиями два приморских спортсмена – нападающий Александр Павлов и защитник Василий Мартынов. Благодаря их попаданиям «красно-белые» вышли вперед – 34:32. Но к большому перерыву «Урал» вернул себе преимущество – 40:43.

Третью 10-минутку уральцы в очередной раз начали с рывка. «Спартак» был в роли догоняющего. Причем на отдельных отрезках сокращал отставание до минимума. Но не хватало напора, чтобы снести с площадки соперника (57:62).

В заключительной 10-минутке положение на паркете так и не изменилось. Вроде и трехочковые мячи в корзину уральцев летели, и подборы под щитом удавались на загляденье, но… Все это было без прежнего куража. А спортсмены Екатеринбурга были в ударе. Им этого хватило, чтобы не подпустить близко профессионалов Владивостока и в итоге победить со счетом 87:91.

– Для нас это вторая неудачная домашняя игра, – развел руками главный тренер БК «Спартак-Приморье» Милош Павичевич. – Извиняемся перед нашими болельщиками, которые нас поддерживают и переживают за нас. Очень тяжелые поражения для нашей команды. Не сыграла на уровне защита, из-за этого много, очень много пропустили. Если получаешь в свою корзину по 90 очков, то уже сложно рассчитывать на победу. Закономерность это или случайность, пока не знаю. Будем не только разбираться в ситуации, но и работать над ошибками. Пока что своим ребятам скажу, что в концовках надо терпеть и до последнего оставаться в игре. У нас уже нет права на ошибку.

Автор: Николай КУТЕНКИХ