Кедровые орехи вывезли в Китай Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в октябре проверено 199 тонн кедровых орехов, предназначенных на экспорт.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, вся продукция приморского происхождения. Единственной страной-импортером кедровых орехов остается КНР.

Всего в этом году специалистами карантина растений проверено в общей сложности 6783,6 тонны этого вида продукции, вывозимой за рубеж. Большая часть кедровых орехов – из Приморья. Кроме того, через приморские фитосанитарные контрольные посты за границу вывезено 122,5 тонны продукции из Республики Тыва. При досмотре подкарантинной продукции нарушений не выявлено.

Для сравнения: согласно информации, поступившей с фитосанитарных контрольных постов, в прошлом году проверено 5716,7 тонны кедровых орехов, предназначенных на экспорт.

Автор: Отдел экономики «В»