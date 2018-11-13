Еще один мост к стратегическому партнеру Запустить постоянную морскую грузопассажирскую линию между Владивостоком и южнокорейским городом Пхохан предложил вице-губернатор Приморского края Константин Богданенко. Об этом он заявил на саммите региональных администраций в ходе первого Российско-Корейского форума межрегионального сотрудничества, который проходил в Республике Корея.

Вице-губернатор подчеркнул, что Южная Корея долгие годы остается стратегическим партнером Приморья. По его словам, в регионе уже работают более 50 предприятий с южнокорейским капиталом, при этом три из них являются резидентами ТОР, шесть – свободного порта Владивосток. Растет и торговый оборот. Только за первое полугодие 2018 года он увеличился на 25 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет почти 640 миллионов долларов США.

Особое внимание Константин Богданенко уделил развитию новых транспортных линий авиа- и морского сообщения.

«Еженедельно из Республики Корея во Владивосток выполняется более 60 авиарейсов, не только из Сеула и Пусана, но и из небольших городов. Почти 10 лет успешно действует паромная линия DBS, которая связывает Приморье, южнокорейский Донхэ и японский Сакаиминато. Предлагаю не останавливаться на этом и открыть постоянную грузопассажирскую линию между Владивостоком и Пхоханом, а также соединить наши порты новыми круизными маршрутами», – заявил он, отметив высокий интерес южнокорейских туристов, которых только в этом году в Приморье ожидается более 200 тысяч человек.

Вице-губернатор Приморья также призвал южнокорейских партнеров принять участие в реализации на территории края инвестиционных проектов в области сельского хозяйства, промышленности, энергетики, транспортной инфраструктуры. В частности, он отметил необходимость строительства холодильных складов для хранения и переработки рыбопродукции, зернохранилищ и зерновых терминалов, модернизации действующих портов, в том числе порта Зарубино, который является частью международного транспортного коридора «Приморье-2».

«Предлагаю не упускать время и приглашаю принять участие в реализации инвестиционных проектов во всех обозначенных мною направлениях. Ведь, несмотря на достаточно успешные результаты нашего сотрудничества, считаю, что потенциал взаимодействия гораздо больше», – завершил он свое выступление.

Напомним, что на первом Российско-Корейском форуме межрегионального сотрудничества руководители администрации регионов двух стран укрепляют деловые связи и обсуждают перспективы реализации совместных проектов в рамках концепции «9 мостов сотрудничества». Она предполагает развитие таких направлений, как газовая промышленность, железнодорожное сообщение, портовая инфраструктура, электроэнергетика, Северный морской путь, судостроение, сельское хозяйство, рыболовство, а также создание совместных предприятий и, как следствие, новых рабочих мест.

Автор: Отдел экономики «В»