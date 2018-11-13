Поедем по-зимнему. До лета На зимнее расписание перешли пригородные электропоезда со вчерашнего дня. Теперь, как сообщила пресс-служба ОАО «Экспресс-Приморья», из Владивостока в рабочие дни будут отправляться 22 рейса и 20 рейсов по выходным дням. В обратную сторону – 21 и 19 соответственно.

Сокращается маршрут следования ежедневного электропоезда № 6305 отправлением в 8 часов 20 минут от платформы 3-я Рабочая. До лета конечной станцией маршрута этого рейса будет Кипарисово. До начала дачного сезона следующего года отменяются дачные утренние электрички, курсировавшие по выходным дням: в Раздольное от станции Владивосток отправлением в 8 часов 00 минут и в Кипарисово отправлением в 9 часов 30 минут.

По новому графику поедет электропоезд № 6345 до станции Кипарисово. Он будет курсировать только по рабочим дням и только до станции Надеждинская. Время отправления от станции Владивосток останется прежним – в 16 часов 25 минут.

Пригородный электропоезд № 6460 сообщением Партизанск – Тихоокеанская будет курсировать только по субботам и воскресеньям. Обратный рейс также отныне курсирует лишь по выходным дням.

Кроме того, по многочисленным просьбам сотрудников научных институтов Академгородка три рейса пригородных экспрессов аэропортовского направления будут останавливаться на платформе Чайка. В направлении Владивостока – в 8 часов 22 минуты. В направлении аэропорта – в 9.20 и в 16.18.

По просьбам пассажиров у спасской электрички появится дополнительная остановка на станции Перелетный.

Что касается туннеля с 3-й Рабочей на Луговую, который известен в народе как «туннель имени Сталина», то, как сообщили в пресс-службе ОАО «Экспресс Приморья», он должен возобновить работу в мае будущего года.

Автор: Отдел новостей «В»