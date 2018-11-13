Улица Дальнего Востока станет Днями в Москве Восточные регионы станут ближе жителям европейской части России. С 13 по 15 декабря в столице во второй раз пройдут Дни Дальнего Востока. В этот раз мероприятие пройдет под девизом «Дальний Восток – молодость России», сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Помимо выставки достижений каждого из дальневосточных регионов состоится фестиваль для молодежи, который пройдет на площадке Экспоцентра. Также запланировано проведение ярмарки с 3 по 9 декабря на Тверской площади, где москвичи и гости столицы смогут купить сувениры ДФО, попробовать национальные блюда.

Также в Экспоцентре пройдут встречи с лучшими работодателями Дальнего Востока, ведущими бизнесменами, деятелями культуры, спортсменами и политиками. В программе практические занятия и мастер-классы, направленные на развитие творческих способностей, знакомство с основами ведения бизнеса, приобретение навыков эффективного поиска работы. Все желающие смогут принять участие в дискуссиях, посвященных трансформации экономики, образования, науки и культуры, а также узнать об основных трендах современной урбанистки, волонтерства и медиа в ходе лекций.

Как отметил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, Дальний Восток России – уникальный регион, который сегодня представляет огромные возможности для развития.

– На востоке нашей страны реализуются глобальные проекты в сфере экономики, промышленности, образования, науки, культуры и туризма. Здесь создаются и действуют наиболее эффективные и быстрые карьерные и социальные лифты, – приводит пресс-служба слова полпреда.

Кстати

В преддверии проведения Дней Дальнего Востока в Москве в столичном метро начал свое путешествие «дальневосточный экспресс». Внешне поезд оформлен в контрастной белой стилистике. «Дальневосточный экспресс» состоит из 10 вагонов. Девять посвящены дальневосточным регионам. В дизайне используются изображения регионов, связанные с природными и культурными достопримечательностями. Вагон Приморского края украшен изображениями тигров и леопардов. «Камчатский» вагон расскажет о гастрономических особенностях региона. С вагона Чукотки смотрят белые медведи, олени и моржи.

Тысячи людей, которые проедут на «Дальневосточном экспрессе», смогут ближе познакомиться с далекими регионами, узнать о развитии их экономики.

– Мы хотим сказать всем, кто увидит этой поезд, что Дальний Восток – одно из замечательных мест нашей страны, что на Дальний Восток обязательно надо поехать. Те люди, которые хотят трудиться, хотят начать там свой путь, смогут познакомиться с возможностями Дальнего Востока. Будем продолжать эту традицию, – заявил Юрий Трутнев.

Автор: Анна МИРОНОВА