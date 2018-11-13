По пятницам на улицы выходит автобус с горячим чаем и булками Во Владивостоке вновь вышел на линию «Социальный автобус». Это шестой сезон благотворительной акции в Приморье, смысл которой в холодное время года поддержать людей, попавших в беду, сообщили в пресс-службе края.

В первый день акции за срочной социальной помощью обратились 15 человек, нуждающихся в поддержке. Сотрудники Приморского центра социального обслуживания населения (ПЦСОН) раздавали продуктовые наборы и теплую одежду, консультировали по разным бытовым вопросам.

«Обычно к нам обращается больше людей. Возможно, помешала непогода. Рассчитываем, что сможем помочь гораздо большему числу нуждающихся», – комментирует заместитель директора центра Мария Кузьмина.

Напомним, что благотворительная акция «Социальный автобус» была объявлена в крае в ноябре 2013 года. Этот совместный проект Приморского центра социального обслуживания населения и департамента труда и социального развития края нашел отклик у приморцев.

«Люди, которые в силу различных причин оказались один на один с проблемами или остались на улице, это тоже часть общества. Иногда достаточно протянуть им руку помощи в виде элементарного горячего чая и булки в зимние холода. Мы благодарны всем, кто это понимает и поддерживает нас. Это и предприниматели, и рядовые граждане», – говорят в краевом департаменте.

В прошлом сезоне социальный автотранспорт выходил на маршрут 17 раз. Различную помощь получили более 500 человек. Социальные работники оказали более 1,1 тысячи различных социальных услуг. Самая популярная – это раздача одежды, обуви и продуктовых наборов. Часто людям требуется консультация по различным социальным вопросам, помощь в восстановлении документов, поиске родственников, трудоустройстве, а также временный приют.

Организаторы напоминают, что «Социальный автобус» выходит на маршрут каждую пятницу с ноября по март. Серебристый автобус с узнаваемым логотипом работает с 9.00 до 13.00 в районе площади Луговой. Социально ответственных бизнесменов, неравнодушных приморцев – всех, кто готов поддержать земляков, попавших в трудную жизненную ситуацию, просят обращаться в Приморский центр социального обслуживания населения по адресу: Владивосток, улица Иртышская, 8. Телефон 8 (423) 260-43-19. Здесь будут рады любой гуманитарной помощи.

Автор: Отдел новостей «В»